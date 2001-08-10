Комплексно бороться с пробками начнут в Южно-Сахалинске

Поездки по областной столице вскоре станут одинаково комфортными в любое время суток. В городе появится сеть автономных светофоров и альтернативные виды транспорта. Такая информация прозвучала на рабочей встрече главы региона Валерия Лимаренко с жителями Южно-Сахалинска. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Автономные светофоры уже этой зимой установят на 24 городских перекрестках. Умные регулировщики движения с помощью оптических датчиков будут полностью контролировать трафик. Еще один способ уменьшить плотность автомобильного потока – внедрение альтернативных видов транспорта. Так, по инициативе главы области для города закупили 100 электросамокатов. В августе их доставят в Южно-Сахалинск.

– Это безопасный вид транспорта, который не вредит экологии и будет доступен практически каждому. Наша задача – сделать передвижение на электросамокатах максимально комфортным. Для этого будут созданы 50 станций парковки и подзарядки. Они появятся на площадях и возле крупных торговых центров, – рассказал глава региона Валерий Лимаренко

Кроме того, разгрузит городские дороги и новая железнодорожная ветка между Дальним и планировочным районом Хомутово. Строительство линии будет вестись при содействии правительства Сахалинской области и филиала ОАО «РЖД» «Дальневосточная железная дорога». По ней пустят новые рельсобусы.

На встрече южносахалинцы пожаловались и на качество дорог. Половина из 400 километров транспортных артерий городского округа – в грунтовом исполнении, а некоторые асфальтированные участки нуждаются в ремонте.

– В этом году в Южно-Сахалинске мобилизованы дорожные работы. Областное правительство выделило ресурсы, поэтому объемы строительства теперь увеличены в два раза, – сказал Валерий Лимаренко. – Причем на всех улицах, которые строят и ремонтируют, появятся ливневые канализации, системы уличного освещения и тротуары.

По словам мэра Сергея Надсадина, один из наиболее важных объектов – Коммунистический проспект. Из-за большого количества инженерных сетей, в том числе японских, к его реконструкции долго не могли приступить. Кроме того, здесь проходят городские праздники, поэтому закрытие улицы на длительный срок было невозможным. Работы решили проводить в два этапа. В этом году сделают капитальный ремонт на участке от улицы Горького до проспекта Мира, а в следующем – от проспекта Мира до улицы Вокзальной. Также в 2019-ом начнут строить дороги в 25 микрорайоне – в границах улиц Тихая, Киевская, Анивская и Моторная. Отремонтируют Детскую, Вокзальную, Пограничную, Боевой Славы и Зимы.

Еще одна тема встречи – ликвидация происшествий. Жильцы дома №297 по улице Ленина поблагодарили областные и городские власти за оперативную помощь после пожара. Огонь, напомним, охватил многоэтажку 12 июля. Поврежденными оказались более 30 квартир.

– Спасибо, что оперативно сработали. Нас не бросили. Нам привезли горячие обеды и сразу оказали материальную помощь, – сказала одна из жительниц дома.

Традиционно много вопросов было о ликвидации ветхого и аварийного жилья. Уже было решено увеличить объемы строительства домов в Южно-Сахалинске в два раза. Кроме того, для возведения многоэтажек используют бывшие участки министерства обороны. В марте по инициативе главы региона Валерия Лимаренко ведомство передало в областную собственность 13 тысяч гектаров земли.

На встрече говорили и о повышении качества островной медицины. Так, в регионе заработала горячая линия «1-300». С 1 апреля на неё поступило уже 56 тысяч звонков. Люди получили возможность рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются в медучреждениях, и даже взять талон к стоматологу.

– Очень удобный сервис. Я месяц назад через него записался к стоматологу безо всяких очередей, – рассказал мужчина.

Важный инструмент профилактической работы областного Минздрава – диспансеризация. Теперь пройти первичный медосмотр можно прямо у себя во дворе. В Южно-Сахалинске в рамках проекта «Диспансеризация на колесах» выездные бригады уже посетили несколько микрорайонов. В планах – строительство поликлиники в 25 микрорайоне, которая будет принимать не только детей, но и взрослых.

Южносахалинцы сообщили главе региона и о проблемах с горячим водоснабжением. К некоторым домам областного центра подведены необходимые коммуникации, однако летом в трубах – только холодная вода. Профильные специалисты рассказали, что подачу горячей воды возобновят после 18 августа, но только в приспособленные для этого здания.

– Принято принципиальное решение. Там, где есть техническая возможность, теперь воду отключать не будут. Исключение – профилактические работы, которые длятся максимум 2 недели, – отметил глава региона Валерий Лимаренко.

Рассказали на встрече о судьбе городского парка – самого популярного места отдыха горожан. Ежедневно его посещают 7 тысяч человек. В сентябре там появится музыкальный фонтан, а в перспективе – строительство круглогодичного бассейна и выставочного павильона.

По итогам разговора главы Сахалинской области с жителями Южно-Сахалинска составлен протокол. В него внесены все вопросы, заданные в ходе общения. Решение каждой проблемы врио губернатора Валерий Лимаренко будет держать на контроле.