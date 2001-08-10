Южносахалинцев приглашают обсудить проекты благоустройства
На портале «Сахалин.онлайн» появился новый раздел «Предложения». Сейчас там можно оставить отзыв о проекте велопарка в Южно-Сахалинске, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Напомним, в апреле в областном центре побывала делегация госкорпорации ВЭБ.РФ. Тогда глава региона Валерий Лимаренко и председатель национального института развития Игорь Шувалов договорились создать первый в Южно-Сахалинске пешеходно-велосипедный маршрут.
Соглашение о комплексном развитии комфортной городской среды в регионе было подписано между ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ и правительством Сахалинской области на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в июне 2019 года.
Сейчас финансовый институт развития ДОМ.РФ и архитекторы конструкторского бюро «Стрелка» при участии местных жителей и экспертов разрабатывают проект. По их замыслу, велопарк вдоль улицы Горького должен соединить городскую застройку с природой. Он станет продолжением парка имени Гагарина и протянется до перекрестка с улицей Больничной. Этот маршрут свяжет зеленые зоны, достопримечательности, спортобъекты и другие места притяжения.
Реализовать идеи планируется в течение 2019-2021 годов. Архитекторы предлагают также обустроить входную группу ботанического сада, установить детские площадки из эко-материалов, организовать прокат велосипедов. На следующем этапе планируется сделать вело-пешеходный мост, летний кинотеатр, место для досуга студентов.
В велопарке разместятся зоны для любого вида отдыха – от тихих прогулок с детьми до экстремальных походов в горы. Кроме того, будет создана инфраструктура микроклиматического комфорта, благодаря чему велопарк можно будет использовать круглый год.
Проект благоустройства от «Стрелки» накануне обсудили с общественностью на урбанистическом форуме в областной библиотеке. Планируется провести еще ряд встреч с экспертами и жителями областной столицы.
– Повлиять на будущий облик Южно-Сахалинска можно и с помощью цифрового сервиса. Сейчас появилась новая вкладка, где мы будем размещать проекты благоустройства. Приглашаем всех неравнодушных сахалинцев оставлять свои отзывы, – отметил руководитель проекта «Сахалин.онлайн» Артем Российченко.
На сайте представлено краткое описание и изображения велопарка. По мере работы архитекторов информация в карточке проекта будет дополняться. Сахалинцы в комментариях могут поделиться предложениями по поводу того, что они хотели бы видеть в парке, а также рассказать, что важно учесть или изменить в нынешнем проекте. Все замечания от жителей попадут к архитекторам и обязательно будут услышаны.
Оставить свое мнение можно, перейдя по ссылке. Сбор отзывов по южно-сахалинскому велопарку продлится до 15 августа. В дальнейшем на портале с жителями будут обсуждаться дворовые территории, скверы и другие объекты благоустройства.
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