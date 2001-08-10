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09:40, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Ещё один участок дорог стал односторонним в Южно-Сахалинске
Внутриквартальный проезд на участке от ул. Амурской до ул. Чехова с 19 июля станет односторонним для транспорта. Такое решение в рамках обеспечения безопасности дорожного движения приняла администрация Южно-Сахалинска совместно с ГИБДД. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
С сегодняшнего дня, 19 июля, автомобили смогут двигаться по данному участку лишь с востока на запад. Кроме того, с южной стороны данного внутриквартального проезда, в районе детского сада №16 «Аленький цветочек», ограничат остановку транспортных средств.
На участке, где вводятся ограничения, установят соответствующие дорожные знаки.
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