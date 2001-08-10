Власти подключились к разрешению конфликта в 13а микрорайоне Южно-Сахалинска

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин по просьбе жителей 13а микрорайона провел выездное совещание с представителями застройщика, управляющей компании и населением. Люди жалуются на игнорирование застройщиком - ООО «Сахалиндом», а также учрежденной им управляющей компанией ООО «УК «Аралия» - правил производства земляных и строительных работ, на отсутствие озеленения, проблемы с обслуживанием жилфонда, а также на нежелание идти на контакт с жильцами. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

Встреча с главой города вышла далеко за рамки предложенной повестки. Напомним, часть домов в возводимом микрорайоне уже заселена. Но людям ежедневно приходится сталкиваться с откровенными равнодушием тех, кто призван создавать для них комфортные условия проживания.

В числе самых острых проблем — слишком малое число проездов из микрорайона к улицам Больничной и Комсомольской, недостаточное обустройство внутриквартальных проездов и общественных зон, отсутствие парковок. Например, тротуар (а имеется он не везде) может неожиданно оборваться, а затем продолжиться уже на противоположной стороне проезжей части. Жителей не устраивают и слишком зауженные проезды, на которых с трудом расходятся две машины.

Администрация откликнулась на просьбу южносахалинцев об обустройстве сквозного проезда за домом по Комсомольской, 373. Но сначала необходимо урегулировать юридические аспекты: передать земельный участок муниципалитету. Непростая задача встанет и перед проектировщиками: трудности в реализацию проекта вносят перепады высот, ограниченность площади для производства строительных работ и примыкание к территории санатория «Аралия». Мэр города Сергей Надсадин дал поручение службам сделать проезд до ноября текущего года.

Недовольство людей вызывают и большие счета на общедомовые нужды. Южносахалинцы подозревают, что к сетям подключены коммерческие предприятия, которым отданы площади в домах. Например, здесь действуют рыбный, мясной и другие цеха.

Принимая во внимание огромный поток жалоб, Сергей Надсадин поручил профильным службам организовать проверку уполномоченными государственными структурами на предмет соответствия строительства утвержденному проекту.

Администрация города подключилась и к урегулированию отношений между жителями, управляющей компанией и Сахалинской коммунальной компанией по обеспечению района горячим водоснабжением. Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Наталия Куприна взяла вопрос на личный контроль. Она отметила, что администрация со своей стороны готова выступить не просто посредником, но и оказать необходимое юридическое содействие, чтобы интересы жителей были защищены.

- Полтора года писали по инстанциям, но мы же не юристы, чтобы все знать. Получается, что мы топтались на месте. После встречи у нас есть надежда, что нам помогут, - сказала председатель совета дома по ул. Больничной Светлана Удалова.