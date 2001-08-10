Мусорные контейнеры обновляют в Южно-Сахалинске
Работы по обустройству новых площадок закрытого типа для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) и замене мусорных контейнеров в рамках текущего благоустройства продолжаются в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
В течение 3 лет на территории всего городского округа будут приведены в порядок 502 места для складирования ТКО на 3, 4 или 5 отсеков. Их количество зависит от плотности жилых домов. Для них закупят порядка 1400 контейнеров европейского стандарта, в том числе под раздельный сбор мусора. Изготовлены они в Санкт-Петербурге и Хабаровске.
По данным МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства», работы по обустройству новых площадок стартовали в мае. До конца года на территории Южно-Сахалинска, Владимировки, Новоалександровска и Лугового будут приведены в порядок 375 площадок. Аукцион на оборудование 171 площадки выиграло местное ООО «Южком». На них возложена обязанность завершить работы до 15 августа.
- На сегодня работы по монтажу бетонных оснований завершены примерно на 90%. Параллельно устанавливаем металлические основы закрытого типа. В день в цехе производится порядка 10 каркасов, которые в дальнейшем будут обшиты профлистом. В работах задействованы 7 бригад и 12 единиц техники, - рассказал генеральный директор компании-подрядчика Алексей Меркулов.
В ближайшее время состоится аукцион на обустройство еще 204 новых площадок, срок выполнения работ - 30 ноября 2019 года. Кроме того, в нынешнем году в 20 дворах центральной части областного центра впервые в истории островного региона будут установлены мелкозаглубленные контейнерные площадки для мусора.
Всего на территории Южно-Сахалинска обновят 375 площадок для мусора. Со следующего года эта работа будет проводиться в планировочных районах областного центра.
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