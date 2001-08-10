Цех в Красногорске начнёт выпускать новые блюда

Новые готовые блюда из местной сельхозпродукции будут выпускать в селе Красногорск Томаринского района. Рецепты разработали здесь же. Здесь при поддержке правительства региона и учрежденной им «Корпорации развития Сахалинской области» запущен современных цех, где производят готовую еду без консервантов. Вскоре предприятие начнет выпуск новых блюд – куриного филе с тремя различными гарнирами, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

– Создание производств по переработке сельхозпродукции – логичный путь развития аграрной отрасли в нашем регионе, – сказал глава области Валерий Лимаренко. – Благодаря таким начинаниям на селе используются современные технологии, создаются новые рабочие места, а жители получают готовую пищевую продукцию, отвечающую высоким стандартам качества.

Инициатор проекта – АО «Красногорская заимка» – сегодня имеет мощный тепличный комплекс. Здесь круглый год в больших количествах выращивают овощи. Новое производство по изготовлению еды запустили летом 2017 года. В просторном помещении установлены холодильники, автоклавы, оборудование для дефростации, лаборатория, а также несколько раздельных технологических линий. Сегодня в ассортименте цеха 22 вида продукции: различные супы, щи, борщ, рассольник, жаркое из говядины, рагу из свинины, творожная запеканка, несколько видов каш и многое другое.

– Многие приверженцы здорового образа жизни сейчас отказываются от употребления говядины и свинины, – рассказала технолог предприятия Наталья Горбунова. – Поэтому мы решили включить в ассортимент блюда из курицы. Сейчас проводим испытания, отрабатываем технологию.

Процесс производства полностью автоматизирован. Сначала отдельные ингредиенты блюда проходят подготовку в горячих цехах. Здесь, например, пассеруют лук, обжаривают котлеты. Далее на линии упаковки ингредиенты раскладываются в соответствии с рецептурой в подготовленную порционную тару, которую запаивают пленкой. После этого наступает завершающая стадия приготовления и стерилизации. В автоклавы загружают по три корзины, в каждой - 500 порций. После полуторачасовой обработки блюдо полностью готово.

Важная особенность такой продукции – она в большинстве случаев не требует особых условий хранения. Холодильник нужен только молочным кашам и творожной запеканке. Остальные блюда можно хранить в течение полугода при комнатной температуре.

– Мы используем исключительно экологически чистые продукты собственного производства, а также закупленные на других сельскохозяйственных предприятиях Томаринского района, – рассказала Валентина Баранская, генеральный директор предприятия. – Весь процесс производства находится под постоянным контролем. Поэтому и качество высокое. Технология стерилизации позволяет обойтись без использования консервантов.

Перед употреблением готовое блюдо необходимо разогреть в микроволновой печи. Если ее нет под рукой, достаточно опустить порцию в упаковке в горячую воду. Через несколько минут нужно достать, вскрыть и можно приступать к еде. По вкусу и внешнему виду блюда ничем не отличаются от свежеприготовленных. Это очень удобно, когда необходимо организовать полноценное питание в социальных учреждениях, в полевых условиях. Пригодится такая еда рыбакам, охотникам и туристам, а также тем, кому некогда заниматься готовкой.

В ближайшем будущем руководство предприятия планирует расширить сбыт на территории Сахалинской области и соседних регионов Дальнего Востока.