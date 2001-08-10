Больше 600 островитянок поучаствовали в работе дискуссионных площадок

Почти 600 человек приняли участие в работе дискуссионных площадок, открывшихся в рамках регионального женского форума "Национальные проекты России: настоящее и будущее Сахалинской области" в Южно-Сахалинске. На них рассматривались актуальные вопросы реализации национальных проектов по ключевым направлениям - здравоохранение, демография, образование, жилищное строительство и благоустройство, экология, предпринимательство, культура, цифровое развитие, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Андрей Хапочкин, который является куратором партийного проекта «Городская среда», выступил модератором на дискуссионной площадке «Жилье и городская среда». В работе площадки в качестве экспертов приняли участие министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Зайцев, министр строительства Татьяна Стаценко, вице-мэр Южно-Сахалинска Наталия Куприна, представители профильных ведомств и организаций.

Андрей Хапочкин отметил, что решение жилищного вопроса является краеугольным камнем для каждой семьи, и в островной области накоплен большой опыт в части оказания господдержки различным категориям населения в этой части. А сахалинский опыт модернизации городской среды заявлен на федеральном уровне и вызвал интерес у многих российских регионов.

- Для меня эта программа начиналась когда-то с желания воплотить детскую мечту об уютном дворе с футбольным полем, - рассказал Андрей Хапочкин. - Еще пять-семь лет назад было очень непросто убедить тех, кто занимается благоустройством дворовых территорий, что самое главное и первоочередное – учет интересов населения на начальном этапе. Были случаи, когда ведомства отказывались включать в переговорный процесс жителей, но сегодня предварительное обсуждение с жителями проектов благоустройства дворовых территорий стало рабочей нормой. Вектор движения задал три года назад председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на партийном съезде, когда региональная повестка вышла на федеральный уровень. И главным критерием, что мы на верном пути, является снижение количества звонков от жителей с жалобами и претензиями на качество работ. Будем продолжать в том же ключе.

Министр ЖКХ Дмитрий Зайцев отметил, что проект «Городская среда» с 2018 года охватил все муниципалитеты и постоянно поднимает планку. В нынешнем году на эти цели выделено больше 2 млрд. руб., а с 2020 года планируется ежегодно приводить в порядок не менее 230-240 дворов.

Вице-мэр Южно-Сахалинска Наталия Куприна отметила, что в реализации программы по формированию комфортной городской среды самыми важными стали слова «комплексный подход»:

- Комплексный подход подразумевает - мой дом, мой двор, моя улица, мой сквер, площадь и мой любимый город. Наша цель – чтобы людям в нашем городе было бы комфортно не только жить, работать, но и отдыхать, причем различным слоям населения – детям, молодежи, работоспособному населению, старшему поколению.

По итогам работы дискуссии на площадке «Жилье и городская среда» были сформулированы предложения для включения в итоговый проект резолюции форума. В частности, прозвучали предложения с 1 января 2020 г. внедрить механизм обслуживания управляющими компаниями дворовых спортивных площадок через областное целевое субсидирование; поддержать на 2020 - 2024 годы программу «Яркое детство» по благоустройству дошкольных учреждений; применять комплексный подход в благоустройстве территорий с учетом требований универсальной доступности; рассмотреть вопрос о строительстве дома для инвалидов-колясочников с проживанием на условиях социального найма; разработать программу развития института главных архитекторов; поддержать проект ассоциации «Сахалинстрой» «Общественный контроль в строительстве: профессионализм, волонтерство и наставничество», учитывать при разработке проектов благоустройства историческую и культурную значимость территорий и так далее.

- Хочу заметить, что гости нашего форума, прибывшие из других регионов Дальнего Востока, восхищены обликом нынешнего Южно-Сахалинска – уютного, красивого, современного города. Нам надо приложить все усилия, чтобы столь же достойно выглядели все населенные пункты региона, - отметила заместитель Секретаря регионального отделения Партии по проектной работе, руководитель регионального отделения Союза женщин России Наталья Коршунова. – Формат форума, открытых дискуссий по жизненно важным проблемам, волнующим людей, считаю удачным, он позволил наиболее активной части сахалинцев получить ответы на вопросы, которые ждут жители в муниципалитетах. Предложения, которые будут выработаны в ходе работы дискуссионных площадок, войдут в итоговую резолюцию форума в качестве руководства к действию региональной и муниципальной власти. Видится целесообразным через полгода провести мониторинг выполнения положений резолюции форума, который несомненно даст импульс для развития области, для улучшения взаимодействия власти и общественности.