Жители Троицкого и Новотроицкого смогут добраться до дома по новому маршруту

Южно-Сахалинск, Троицкое и Новотроицкое связал еще один автобусный маршрут. Теперь из областного центра в населенные пункты Анивского района можно добраться на автобусе №117. Направление заработало в тестовом режиме, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Напомним, в феврале этого года жители Новотроицкого рассказали главе региона о проблемах с транспортной доступностью. Тогда по поручению Валерия Лимаренко к решению вопроса подключилось министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. Был продлен один из маршрутов, связывающих Южно-Сахалинск и Анивский район.

- Новотроицкое и Троицкое сегодня активно развиваются. При этом многие жители учатся и работают в Южно-Сахалинске. Мы сделаем всё необходимое, чтобы они не испытывали трудностей с автобусным сообщением, – отметил Валерий Лимаренко.

Запуск нового автобусного маршрута №117 – еще один важный шаг в решении транспортной доступности анивских сел. Маршрут начинается от Железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска, проходит по улице Ленина и далее следует в Новотроицкое. Конечная точка – улица Матросова в селе Троицком. Расписание работы общественного транспорта на новом направлении сейчас корректируют с учетом мнений жителей Южно-Сахалинска и Анивского района. Накануне глава областного министерства транспорта и дорожного хозяйства Эдуард Ри встретился с пассажирами, чтобы выслушать их предложения.

- Новый маршрут – это здорово. У нас в Новотроицком много людей, которые работают в Южно-Сахалинске. Чем больше направлений, тем проще добраться именно в ту часть областного центра, в которую нам надо. Хочется, чтобы первый рейс отправлялся раньше, а последний – позже, - рассказала Мария Тутикова, член общественного Совета Анивского городского округа.

Глава областного минтранса поручил подкорректировать график движения автобуса №117. С сегодняшнего дня первый рейс уходит в 6:45, а последний в 20:10. Однако через месяц с учетом пожеланий островитян и это расписание может измениться. Свои замечания жители Троицкого и Новотроицкого могут оставить, позвонив по телефонам: 670-795, 670-796.

Еще одно изменение, которое произошло в межмуниципальных перевозках – номера маршрутов 256 и 256а заменили на 222 и 333. Однако расписание и схема движения автобусов остались прежними. Кроме того, жителям Южно-Сахалинска, Троицкого и Новотроицкого также доступен маршрут 111-НТ. Он работает в прежнем режиме.