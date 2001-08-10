Железнодорожный переезд в Березняках закроют

Дальневосточная железная дорога сообщает о закрытии движения автотранспорта по железнодорожному переезду в селе Березняки. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой организацию.

Сегодня, 22 июля, здесь будут производиться работы по ремонту переездного настила. В этой связи, с 11:00 до 18:00 движение автомобилей будет полностью закрыто.

Водителей просят принять во внимание данную информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временному неудобству.