Морепродуктов на 5 млн рублей выловили сахалинские браконьеры в июле

Ежедневно из среды обитания сахалинские пограничники изымают сотни бесхозных орудий лова (крабовые, креветочные ловушки, сети, аханы и другие) с попавшимися в них биоресурсами (ВБР). Их выпускают в естественную среду в живом виде, однако если их физическое состояние не позволяет этого сделать, то биоресурсы уничтожают, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального Пограничного управления.

Только за июль 2019 года сотрудниками ведомства выпущено в естественную среду обитания более 10 000 экземпляров ВБР, в числе которых преобладает краб и ценные виды рыб. В результате специалистам удалось предотвратить ущерб государству на сумму более чем 18 миллионов рублей. Нанесенный ущерб от деятельности браконьеров составил более 5 миллионов рублей.