Управление по обращению с отходами проведёт выездные приёмы граждан в Хомутово
С 22 июля по 17 августа в Хомутово управление по обращению с отходами проводит выездной прием граждан. Жители частных секторов Хомутово, Октябрьского, Лиственничного, Весточки и Оленьей Горки имеют возможность заключить договор, не выезжая в областной центр, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.
Временный офис регионального оператора расположился по адресу: улица 2-я Центральная, 39 (здание администрации Хомутово), второй этаж. Все интересующие вопросы можно задать по номеру телефона: 510-152. Дни приема: 22, 24, 26 и 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 и 17 августа. Режим работы: в будние дни с 09.00 до 19.00 (обед с 13.00 до 14.00), в выходные с 10.00 до 14.00 без обеда.
В скором времени планируется провести выездной прием граждан для жителей Дальнего, Лугового, Ново-Александровска, Березняков и Синегорска.
Напомним, заявку на заключение договора также можно скачать на сайте aotko65.ru и отправить на gup_so_othody@svtc.ru или обратиться по адресу: Коммунистический проспект, 39б, офис 101, номер телефона: 55-62-21.
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