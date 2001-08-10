Энергетики заменят ЛЭП, соединяющие подстанцию «Красногорская» и Сахалинскую ГРЭС-2

ПАО «Сахалинэнерго» в рамках программы по подготовке энергообъектов к осенне-зимнему максимуму нагрузок меняет опоры высоковольтных линий электропередачи. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службу энергокомпании.

В настоящее время энергетики ведут работы на системообразующей ЛЭП напряжением 220 кВ, соединяющей подстанцию «Красногорская» и Сахалинскую ГРЭС-2. На данном участке планируется заменить шесть опор.

Напомним, что к предстоящей зиме филиал «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» проведет ремонт более 160 километров линий электропередачи всех классов напряжения.