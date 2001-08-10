Сахалинские школы получили десять новых автобусов

Современные ПАЗы для районов Сахалина и Курил приобрели за счет областного бюджета. С обновлением школьного автопарка представителей муниципалитетов поздравил врио губернатора Валерий Лимаренко, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Новые автобусы отправились в 10 городских округов – Холмский, Долинский, Корсаковский, Томаринский, Углегорский, Поронайский, Тымовский, Курильский, Южно-Курильский, а также в Южно-Сахалинск.

– Ребята из самых отдаленных и небольших населенных пунктов должны иметь возможность получать качественное образование. Сегодня более 3 тысяч детей пользуются школьным транспортом, – отметил глава области Валерий Лимаренко. – Безусловно, самое важное при перевозке юных сахалинцев и курильчан – это безопасность. Поэтому техника, которая выработала свой ресурс, заменяется на новую, отвечающую всем современным требованиям.

Автобусы ПАЗ, которые поступают в районы, рассчитаны на 20 посадочных мест для детей. Еще 2 места предусмотрены для взрослых сопровождающих. Все сидения оборудованы специальными ремнями безопасности. Для удобства ребят предусмотрели багажные полки под школьные рюкзаки.

– В салоне есть кнопки экстренной связи. Рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящими установками. В автобусах установлена система ГЛОНАСС, ведь по правилам перевозки детей нельзя ездить со скоростью выше 60 км/ч. Кроме того, машины полноприводные, что особенно актуально для наших сахалинских дорог, – рассказала заместитель министра образования Сахалинской области Александра Милишкевич.

В Углегорском районе новый ПАЗ будет перевозить учеников сельской школы Лесогорского.

– Между районным центром и селом проходит, наверное, самая опасная дорога на Сахалине. Горная, извилистая, без твердого покрытия. Поэтому новый автобус был нам очень нужен. Прежний устарел, его приходилось постоянно ремонтировать, – поделился вице-мэр Углегорского городского округа Игорь Гурнов.

Обновление школьного автопарка в островном регионе происходит каждый год. По закону срок эксплуатации транспорта не должен превышать 10 лет. В начале этого года сахалинские школы уже получили 8 автобусов. На приобретение 10 новых ПАЗов из регионального бюджета было выделено около 28 миллионов рублей. На этот год еще запланирована покупка специализированного транспорта для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Всего же на сегодняшний день в автопарке - 109 автобусов. Разработано 104 удобных школьных маршрута, чтобы ребята из сельской местности могли вовремя приезжать на занятия и возвращаться домой.