Сахалинка стала лучшей на чемпионате страны по лёгкой атлетике среди ветеранов

Островитянка Лариса Жук стала победительницей чемпионата России по легкой атлетике среди ветеранов, который проходит в эти дни в Москве. Соревнования собрали около 500 участников из разных регионов страны, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.

Инструктор южно-сахалинской спортивной школы летних видов спорта им. Комнацкого участвовала в двух дистанциях: на 400 и 800 метров.

По итогам забегов сахалинка стала победительницей на дистанции 400 метров. Она преодолела ее с результатом 1.08.19. А на дистанции 800 метров островная легкоатлетка стала второй с результатом 2.34.7.

- Впечатления у меня хорошие, все было замечательно. К соревнованиям я готовилась, бегала кроссы. Правда, сейчас я хочу немного отдохнуть от тренировок, - поделилась спортсменка.

Однако отдыхать южносахалинка будет недолго. Следующий старт состоится в сентябре. Легкоатлетка примет участие во всероссийских соревнованиях «Кросс нации», которые ежегодно проходят в областном центре.