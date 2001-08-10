Тихоокеанское
информационное агентство
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16:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинка стала лучшей на чемпионате страны по лёгкой атлетике среди ветеранов

Сахалинка стала лучшей на чемпионате страны по лёгкой атлетике среди ветеранов

Островитянка Лариса Жук стала победительницей чемпионата России по легкой атлетике среди ветеранов, который проходит в эти дни в Москве. Соревнования собрали около 500 участников из разных регионов страны, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.

Инструктор южно-сахалинской спортивной школы летних видов спорта им. Комнацкого участвовала в двух дистанциях: на 400 и 800 метров.

По итогам забегов сахалинка стала победительницей на дистанции 400 метров. Она преодолела ее с результатом 1.08.19. А на дистанции 800 метров островная легкоатлетка стала второй с результатом 2.34.7.

- Впечатления у меня хорошие, все было замечательно. К соревнованиям я готовилась, бегала кроссы. Правда, сейчас я хочу немного отдохнуть от тренировок, - поделилась спортсменка.

Однако отдыхать южносахалинка будет недолго. Следующий старт состоится в сентябре. Легкоатлетка примет участие во всероссийских соревнованиях «Кросс нации», которые ежегодно проходят в областном центре.

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