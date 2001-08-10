Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2019
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18:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска просят убрать автомобили со стоянки «Мишель»

В связи с ликвидацией автостоянки «Мишель», расположенной в районе пересечения ул. Комсомольская - ул. Пограничная, южносахалинцев просят в срочном порядке убрать с территории принадлежащие им автомобили. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

По информации департамента землепользования администрации Южно-Сахалинска, 24 июля земельный участок (кадастровый номер 65:01:06001006:104) будет освобожден от временной автостоянки на основании решения Арбитражного суда Сахалинской области по делу № А59-31/2016.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 300-678, доб. 2, 300-677, доб. 2 (департамент землепользования), 722-863 (межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Сахалинской области).

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