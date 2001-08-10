Более 50 экземпляров краба нашли полицейские в машине невельчанина

В минувшую субботу, 20 июля, при проведении мероприятий в рамках операции «Путина» инспекторы ДПС остановили иномарку в районе села Шебунино Невельского района. За рулем автомобиля находился 42-летний местный житель, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

В салоне иномарки стражи порядка заметили свежевыловленный краб, добыча которого имеет строгие ограничения. Документы на вылов биоресурса у гражданина отсутсвовали. Краб в количестве 59 экземпляров изъят и помещен на ответственное хранение.

По словам злоумышленника, запрещенный к свободной добыче деликатес он выловил в районе мыса Виндис. По данному факту проводится проверка. По ее результатам которой будет принято процессуальное решение.