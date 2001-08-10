Современные контроллеры устанавливают на перекрёстках Южно-Сахалинска
Работа по внедрению адаптивной системы управления дорожным движением продолжается в Южно-Сахалинске. В рамках второго этапа 25 ключевых перекрестков областного центра будут оснащены современными контроллерами. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.
Новое оборудование уже смонтировано на 10 перекрестках, на остальных работа завершится до конца августа. Стоит отметить, что в связи с мероприятиями периодически проводятся отключения светофоров по городу. Выбранные для модернизации объекты расположены на ключевых городских перекрестках.
После монтажа всех контроллеров режимы работы данных светофорных объектов будут отрегулированы в зависимости от плотности трафика.
Напомним, мероприятия по внедрению адаптивной системы разделены на несколько этапов. В рамках первого прошла установка системы удаленного управления и приобретение программного обеспечения. Реализация второго этапа помимо монтажа контроллеров помогла специалистам проанализировать и сформировать алгоритмы работы светофоров Южно-Сахалинска, а также замерить транспортный трафик в разное время суток.
Полностью завершится комплекс мероприятий третьим этапом, реализация которого запланирована на 2020 год. Обозначенные светофорные объекты оборудуют оптическими датчиками, они позволят функционировать в интеллектуальном режиме, то есть самостоятельно выбирать режим работы в зависимости от трафика.
К сведению, в Южно-Сахалинске функционируют 75 светофорных групп, на 25 из них осуществляется интенсивное движение. Окончательная реализация данного муниципального контракта по внедрению адаптивной системы позволит отрегулировать все светофоры города в зависимости от трафика в разное время суток.
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