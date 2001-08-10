Экспедиция клуба «Сел и поехал» прибыла на Сахалин
Экспедиция клуба путешественников «Сел и поехал» прибыла на Сахалин. Семь человек на четырёх мотоциклах преодолели 13 тысяч километров и добрались до Южно-Сахалинска, где должны завершить своё путешествие. По ходу следования творческая группа занималась съёмкой материала для фильма о сотрудниках МЧС России и системе реагирования на различные чрезвычайные ситуации, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
За время в дороге путешественники встретились более чем со 100 сотрудниками МЧС России и взаимодействующих структур, сняли множество интереснейших интервью. Путь оказался нелегким — ломались мотоциклы, накрывал ливень, случались и ДТП. В рамках маршрута съёмочная группа побывала на месте паводка в Иркутской области и зафиксировала объем работы, выполняемой специалистами по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Накануне, 22 июля, путешественников торжественно приветствовали в Южно-Сахалинске, на площади Славы. К участникам мотопробега обратились представители регионального управления МЧС России и областного правительства. В своём приветствии начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области Андрей Андреев подчеркнул значимость мотопробега и важность той творческой работы, которую выполняют его участники.
«Название фильма, над которым работают участники пробега звучит как «Герои нашего времени». И мы не случайно собрались сегодня здесь, на мемориальном комплексе площадь Славы. Историю русских островов нельзя назвать простой. Она включает в себя немало примеров мужества и подвигов, совершённых как в мирное, так и в военное время. Поэтому люди, о которых сообщает название снимаемого фильма, вне всякого сомнения, есть в Сахалинской области», - обратился к путешественникам и коллегам руководитель регионального главка МЧС.
На острове команда встретится с сотрудниками, посетит ряд мероприятий и объектов, являющихся частью системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций. К примеру, в первый день на острове съёмочная группа отработала на авиационной тренировке спасателей, а также стала свидетелем учебного полёта с противолавинной установкой Daisy Bell, которых в России всего 3 единицы.
«Мы заблаговременно подготовили сценарный план, направили его главе МЧС России Евгению Зиничёву. Министр план одобрил, мы очень благодарны министерству за поддержку. Нас буквально вели из региона в регион, сопровождали, чувствуется очень крепкая дисциплина среди сотрудников ведомства. Мы очень рады, что доехали до финиша в полном составе и после завершения работы на островах приступим к созданию фильма», - поделился впечатлениями от путешествия член Русского географического общества, автор книг Павел Кобяк.
По возвращению из путешествия съемочная группа приступит к монтажу документального фильма «Герои нашего времени», который будет презентован широкой публике в следующем, юбилейном для ведомства году.
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