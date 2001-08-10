Каждый сахалинец покупает товаров в год на 303 тысячи рублей
Сегодня в регистре Сахалинстата числится 3,3 тысячи организаций торговли, 44% из них — организации оптовой торговли, 46% — розничной, 10% — торгующих автотранспортными средствами и мотоциклами. Индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 7 тысяч, из них 75% — в розничной торговле, 12% — в оптовой. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.
В сфере торговли трудится почти 47 тысяч человек (16,5% от общего числа занятых в экономике области). Их среднемесячная заработная плата составляет 40,2 тысячи рублей (51,8% от среднеобластного показателя).
Основная доля оборота розничной торговли в 2018 году принадлежит субъектам малого предпринимательства - 84,5%, из них 60,7% приходится на индивидуальных предпринимателей. Доля малого бизнеса в обороте оптовой торговли - 35,8%.
За 2018 год оборот розничной торговли составил 148,5 млрд. рублей, из которого на торгующие организации и индивидуальных предпринимателей вне рынка приходилось 97,4%, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составляла 2,6 %. Организациями оптовой торговли (включая индивидуальных предпринимателей) продано продукции на 127,9 млрд. рублей.
Более половины оборота розничной торговли (50,7% или 75,3 млрд. рублей) приходилось на продовольственные товары, 49,3% — на непродовольственные.
В расчете на каждого жителя области за год было продано товаров в среднем на 303 тысячи рублей, по Дальневосточному федеральному округу — на 212 тысяч рублей, по России — на 215 тысяч рублей.
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