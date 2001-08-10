МЧС: купаться в Аниве небезопасно

Купание на морском побережье Анивского залива запрещено. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает ТИ "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

По данным Роспотребнадзора, морская вода по микробиологическим показателям представляет опасность для здоровья островитянам. Такой вывод специалисты сделали после проведения лабораторных исследований.

Сахалинское управление МЧС призывает жителей и гостей острова соблюдать правила безопасности и не купаться в местах, где это запрещено.