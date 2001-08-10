Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2019
Сегодня 16:42
62,98|70,65|63,33
МЧС: купаться в Аниве небезопасно
11:10, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

МЧС: купаться в Аниве небезопасно

Купание на морском побережье Анивского залива запрещено. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает ТИ "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

По данным Роспотребнадзора, морская вода по микробиологическим показателям представляет опасность для здоровья островитянам. Такой вывод специалисты сделали после проведения лабораторных исследований.

Сахалинское управление МЧС призывает жителей и гостей острова соблюдать правила безопасности и не купаться в местах, где это запрещено.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?