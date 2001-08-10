Ввоз фруктов и цветов в Россию будут регулировать строже

В России изменились правила государственного карантинного фитосанитарного контроля на границе. Нововведения начнут действовать с 19 августа, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на "Российскую газету".

С этого дня пассажиры смогут провозить в багаже и ручной клади не больше 5 килограммов фруктов и овощей. Цветочных букетов прихватить из-за рубежа можно будет всего три, в каждом из которых должно быть не больше 15 цветков. Для более крупных партий растительной продукции на границе будут требовать сопроводительные документы. При их отсутствии багаж вернут обратно или заставят уничтожить за счет собственника.

Ограничения коснутся пассажиров всех видов транспорта, а также членов экипажей. Кроме того, проверять будут и почтовые отправления. Перечень продукции, попавшей под контроль, также достаточно широк. Помимо тропических фруктов вроде авокадо и манго, нельзя будет привезти большие партии персиков, слив, бобовых, орехов и овощей.