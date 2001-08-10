Островитянка победила в грантовом конкурсе Росмолодежи

Сахалинка Роза Манахова стала победительницей грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи. Он состоялся на форуме «Таврида 5.0», десятая смена которого собрала молодых музыкантов, вокалистов, хореографов, авторов и исполнителей собственного вне жанрового материала.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, островитянка представила жюри проект международного танцевального фестиваля «I Wanna Dance», который объединит жителей Дальнего Востока. Кроме этого, наставниками проекта станут спикеры из Японии, Кореи и Китая.

- Из-за нашей географической отдалённости и высоких цен на билеты большинство танцоров не могут позволить себе летать в другие города на обучение у топовых мастеров. Поэтому танцевальная культура на нашем острове медленно развивается. Многие педагоги даже покидают остров с целью развития и поиска себя в больших городах, - рассказала Роза Манахова. - Будут привлечены топовые студии и школы танцев Южно-Сахалинска, их педагоги и ученики. Также мы не сможем обойтись без поддержки Агентства по делам молодёжи Сахалинской области. Специалисты ведомства всячески нас поддерживают и готовы оказать помощь в организации фестиваля.

Девушка планирует начать работу по организации фестиваля осенью.

Напомним, уже несколько сахалинцев стали победителями грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи. До этого различные суммы на реализацию своих идей получили холмчанин Эрнест Суютбеков, южно-сахалинки Валерия Зинина и Ирина Коновалова. Кроме этого, поддержку получила команда студентов СахГУ.

- Сейчас мы находимся на самом пике форумной кампании, которая в этом году бьёт все рекорды по количеству заявок. Благодаря нашей региональной форумной кампании «ОстроVa-2019» сахалинская молодёжь на муниципальных площадках предметно с экспертами прорабатывают свои идеи, штурмуют и преобразовывают их в готовый проект. И вот мы видим результат, где качественная и содержательная подготовка даёт свои плоды, - отметил и.о. руководителя агентства по делам молодежи Сахалинской области Егор Умнов.

Поучаствовать в форумной компании еще возможно. Регистрация на все молодёжные форумы проходит в системе «Молодежь России». С участниками, успешно прошедшими конкурсные испытания, свяжутся специалисты региональной форумной кампании «ОстроVa - 2019».