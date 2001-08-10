Южносахалинцев проконсультируют в областном следкоме

В следующий вторник, 30 июля, в следственном отделе по Южно-Сахалинску пройдет прием граждан. Его проведет и.о. руководителя областного следкома Александр Царакаев, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всех желающих ждут с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Полтавская, д. 23 по предварительной записи. Записаться можно до 16:00 29 июля по вышеуказанному адресу, либо по телефону 24-07-52.

Кроме того, о желании записаться можно сообщить на официальный сайт следственного управления, указав фамилию, имя, отчество, существо обращения и контактные данные.