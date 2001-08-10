Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2019
Сегодня 16:44
62,98|70,65|63,33
МЧС: купаться в Аниве небезопасно
14:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Специалисты нашли кишечную палочку и бактерии в приморском йогурте

Специалисты нашли кишечную палочку и бактерии в приморском йогурте

Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора при исследования йогурта, изготовленного одним из приморских производителей, выявила бактерии группы кишечной палочки и плесень. Последний показатель превышен в 13 раз, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

Превышение нормативных значений по этим показателям чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о не соблюдении необходимых санитарных норм на производстве. 

Результаты исследований внесены в информационные системы «Веста» и «Сирано» и в государственную ветеринарную инспекцию Приморского края. Также информация доведена до производителя продукции для ее предотвращения. Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии российских субъектов и иные заинтересованные ведомства.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?