Специалисты нашли кишечную палочку и бактерии в приморском йогурте

Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора при исследования йогурта, изготовленного одним из приморских производителей, выявила бактерии группы кишечной палочки и плесень. Последний показатель превышен в 13 раз, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

Превышение нормативных значений по этим показателям чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о не соблюдении необходимых санитарных норм на производстве.

Результаты исследований внесены в информационные системы «Веста» и «Сирано» и в государственную ветеринарную инспекцию Приморского края. Также информация доведена до производителя продукции для ее предотвращения. Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии российских субъектов и иные заинтересованные ведомства.