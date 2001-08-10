Победителями грантовой программы

Экстремальные вело-маршруты, «ледовые фантазии», краеведческие инсталляции и логопедический комплекс. Это только малая часть проектов, которые будут реализованы в 2019 году благодаря грантовой программе регионального фонда «Родные Острова», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу организации.

Экспертная комиссия, в составе которой были попечители фонда и специалисты в сфере благотворительности и общественной деятельности региона, выбрала 18 проектов. Авторами стали некоммерческие организации региона, школы и дошкольные учреждения, спортивные федерации и, что важно, 7 проектов – победителей, авторами которых стали активные сахалинцы.

Так, в Холмске появится баскетбольный бульвар, а в Долинске настоящая территория праздника. Татьяна Ковач реализует свой социально важный проект – информационный путеводитель для родителей, которые воспитывают детей с синдромом Дауна. Победитель конкурса социальных инициатив «Трамплин» Алена Фомина также продолжит свою работу с особенными маленькими островитянами. Ее проект «Рисовать – это просто 2» поможет мальчишкам и девчонкам развивать свои творческие способности.

Зимой в Доме культуры в селе Старорусском появится бесплатный для жителей прокат коньков, а в селе Яблочном малая архитектурная форма и площадка для проведения патриотических мероприятий.

Финансирование получили и сразу две дворовые спортивные команды по хоккею и футболу.

- Мы с экспертами отметили, как вырос уровень участников конкурса в этом году. Особенно приятно, что в списке победителей есть доработанные с прошлого года проекты, - отмечает президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан. - В 2019 году на реализацию грантовой программы заложено 3 миллиона рублей. Верим, что сотрудничество благотворителей - рыбопромышленников и активных Сахалинцев не просто принесёт пользу жителям, но и будет способствовать продвижению перспективных идей и креативных инициатив.

Победителями стали следующие проекты:

«Все о синдроме Дауна». Путеводитель для родителей с детьми с синдромом Дауна, Татьяна Ковач; «Территория праздника», Сен Ен Сун; «Рисовать – это просто 2», Алена Фомина; «Хоккей с нуля», дворовая хоккейная команда ДХК «Чирки»; «Любительская детская футбольная команда в Дальнем», автор Виолетта Сидоренко; Баскетбольный бульвар, автор Кирилл Варварин; Театральный кружок «Эмоджи», автор Арина Бек; Благоустройство велосипедных маршрутов на г. Большевик, региональная общественная организация «Сахалинский Клуб Экстремального Велоспорта»; «Здоровый остров», Южно-Сахалинская общественная организация по поддержке развития дошкольного образовательного учреждения «Малыш»; «Ледовая фантазия», МБУ «Старорусский Дом культуры»; «Зарядка весела – «подзарядка» для села», МБУ СОШ села Быков; «Любительская секция по силовому троеборью - пауэрлифтинг», РОО «Спортивная федерация пауэрлифтинга СО»; «Ход конем на пути к успеху», МБДОУ детский сад «Теремок»; Инсталляция «Моя малая родина», МБДОУ №47 детский сад «Ягодка»; «И сможем память мы почтить», МБУК «Историко-культурный центр» МО Холмский городской округ; Экологическая площадка для слабовидящих детей «Ясная поляна», АНО «Детский экологический лагерь «Магнолия»; «Речь – источник успеха и достижений», МБДОУ детский сад компенсирующего вида №6; «Делаем сами – своими руками», клуб села Колхозное.

Максимальная сумма одного гранта для организации составила 300 000 рублей для организации и 150 000 рублей для физического лица. Проекты должны быть реализованы на территории Сахалинской области, для местных жителей и соответствовать направлениям деятельности фонда: поддержка спорта, талантов островной молодежи и поддержка попавших в трудную жизненную ситуацию.