Победителями грантовой программы "Родных Островов" стали 18 проектов
Экстремальные вело-маршруты, «ледовые фантазии», краеведческие инсталляции и логопедический комплекс. Это только малая часть проектов, которые будут реализованы в 2019 году благодаря грантовой программе регионального фонда «Родные Острова», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу организации.
Экспертная комиссия, в составе которой были попечители фонда и специалисты в сфере благотворительности и общественной деятельности региона, выбрала 18 проектов. Авторами стали некоммерческие организации региона, школы и дошкольные учреждения, спортивные федерации и, что важно, 7 проектов – победителей, авторами которых стали активные сахалинцы.
Так, в Холмске появится баскетбольный бульвар, а в Долинске настоящая территория праздника. Татьяна Ковач реализует свой социально важный проект – информационный путеводитель для родителей, которые воспитывают детей с синдромом Дауна. Победитель конкурса социальных инициатив «Трамплин» Алена Фомина также продолжит свою работу с особенными маленькими островитянами. Ее проект «Рисовать – это просто 2» поможет мальчишкам и девчонкам развивать свои творческие способности.
Зимой в Доме культуры в селе Старорусском появится бесплатный для жителей прокат коньков, а в селе Яблочном малая архитектурная форма и площадка для проведения патриотических мероприятий.
Финансирование получили и сразу две дворовые спортивные команды по хоккею и футболу.
- Мы с экспертами отметили, как вырос уровень участников конкурса в этом году. Особенно приятно, что в списке победителей есть доработанные с прошлого года проекты, - отмечает президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан. - В 2019 году на реализацию грантовой программы заложено 3 миллиона рублей. Верим, что сотрудничество благотворителей - рыбопромышленников и активных Сахалинцев не просто принесёт пользу жителям, но и будет способствовать продвижению перспективных идей и креативных инициатив.
Победителями стали следующие проекты:
- «Все о синдроме Дауна». Путеводитель для родителей с детьми с синдромом Дауна, Татьяна Ковач;
- «Территория праздника», Сен Ен Сун;
- «Рисовать – это просто 2», Алена Фомина;
- «Хоккей с нуля», дворовая хоккейная команда ДХК «Чирки»;
- «Любительская детская футбольная команда в Дальнем», автор Виолетта Сидоренко;
- Баскетбольный бульвар, автор Кирилл Варварин;
- Театральный кружок «Эмоджи», автор Арина Бек;
- Благоустройство велосипедных маршрутов на г. Большевик, региональная общественная организация «Сахалинский Клуб Экстремального Велоспорта»;
- «Здоровый остров», Южно-Сахалинская общественная организация по поддержке развития дошкольного образовательного учреждения «Малыш»;
- «Ледовая фантазия», МБУ «Старорусский Дом культуры»;
- «Зарядка весела – «подзарядка» для села», МБУ СОШ села Быков;
- «Любительская секция по силовому троеборью - пауэрлифтинг», РОО «Спортивная федерация пауэрлифтинга СО»;
- «Ход конем на пути к успеху», МБДОУ детский сад «Теремок»;
- Инсталляция «Моя малая родина», МБДОУ №47 детский сад «Ягодка»;
- «И сможем память мы почтить», МБУК «Историко-культурный центр» МО Холмский городской округ;
- Экологическая площадка для слабовидящих детей «Ясная поляна», АНО «Детский экологический лагерь «Магнолия»;
- «Речь – источник успеха и достижений», МБДОУ детский сад компенсирующего вида №6;
- «Делаем сами – своими руками», клуб села Колхозное.
Максимальная сумма одного гранта для организации составила 300 000 рублей для организации и 150 000 рублей для физического лица. Проекты должны быть реализованы на территории Сахалинской области, для местных жителей и соответствовать направлениям деятельности фонда: поддержка спорта, талантов островной молодежи и поддержка попавших в трудную жизненную ситуацию.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Экспедиция клуба «Сел и поехал» прибыла на Сахалин
09:16 Сегодня Современные контроллеры устанавливают на перекрёстках Южно-Сахалинска
- 11:10 Сегодня МЧС: купаться в Аниве небезопасно
- 10:02 Сегодня Каждый сахалинец покупает товаров в год на 303 тысячи рублей
- 12:29 18 Июля Листерии нашли в мясе, привезённом на Сахалин из Новосибирской области
18:00 18 Июля Девять кинолент поборются за Гран-при сахалинского кинофестиваля «Край света»
- 18:00 19 Июля Жители Троицкого и Новотроицкого смогут добраться до дома по новому маршруту
- 17:15 19 Июля Жилой дом потушили пожарные в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?