Тихоокеанское
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Победителями грантовой программы "Родных Островов" стали 18 проектов

Победителями грантовой программы

Экстремальные вело-маршруты, «ледовые фантазии», краеведческие инсталляции и логопедический комплекс. Это только малая часть проектов, которые будут реализованы в 2019 году благодаря грантовой программе регионального фонда «Родные Острова», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу организации.

Экспертная комиссия, в составе которой были попечители фонда и специалисты в сфере благотворительности и общественной деятельности региона, выбрала 18 проектов. Авторами стали некоммерческие организации региона, школы и дошкольные учреждения, спортивные федерации и, что важно, 7 проектов – победителей, авторами которых стали активные сахалинцы.

Так, в Холмске появится баскетбольный бульвар, а в Долинске настоящая территория праздника. Татьяна Ковач реализует свой социально важный проект – информационный путеводитель для родителей, которые воспитывают детей с синдромом Дауна. Победитель конкурса социальных инициатив «Трамплин» Алена Фомина также продолжит свою работу с особенными маленькими островитянами. Ее проект «Рисовать – это просто 2» поможет мальчишкам и девчонкам развивать свои творческие способности. 

Зимой в Доме культуры в селе Старорусском появится бесплатный для жителей прокат коньков, а в селе Яблочном малая архитектурная форма и площадка для проведения патриотических мероприятий.

Финансирование получили и сразу две дворовые спортивные команды по хоккею и футболу.

- Мы с экспертами отметили, как вырос уровень участников конкурса в этом году. Особенно приятно, что в списке победителей есть доработанные с прошлого года проекты, - отмечает президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан. - В 2019 году на реализацию грантовой программы заложено 3 миллиона рублей. Верим, что сотрудничество благотворителей - рыбопромышленников и активных Сахалинцев не просто принесёт пользу жителям, но и будет способствовать продвижению перспективных идей и креативных инициатив.

Победителями стали следующие проекты:

  1. «Все о синдроме Дауна». Путеводитель для родителей с детьми с синдромом Дауна, Татьяна Ковач;
  2. «Территория праздника», Сен Ен Сун;
  3. «Рисовать – это просто 2», Алена Фомина;
  4. «Хоккей с нуля», дворовая хоккейная команда ДХК «Чирки»;
  5. «Любительская детская футбольная команда в Дальнем», автор Виолетта Сидоренко;
  6. Баскетбольный бульвар, автор Кирилл Варварин;
  7. Театральный кружок «Эмоджи», автор Арина Бек;
  8. Благоустройство велосипедных маршрутов на г. Большевик, региональная общественная организация «Сахалинский Клуб Экстремального Велоспорта»;
  9. «Здоровый остров», Южно-Сахалинская общественная организация по поддержке развития дошкольного образовательного учреждения «Малыш»;
  10. «Ледовая фантазия», МБУ «Старорусский Дом культуры»;
  11. «Зарядка весела – «подзарядка» для села», МБУ СОШ села Быков;
  12. «Любительская секция по силовому троеборью - пауэрлифтинг», РОО «Спортивная федерация пауэрлифтинга СО»;
  13. «Ход конем на пути к успеху», МБДОУ детский сад «Теремок»;
  14. Инсталляция «Моя малая родина», МБДОУ №47 детский сад «Ягодка»;
  15. «И сможем память мы почтить», МБУК «Историко-культурный центр» МО Холмский городской округ;
  16. Экологическая площадка для слабовидящих детей «Ясная поляна», АНО «Детский экологический лагерь «Магнолия»;
  17. «Речь – источник успеха и достижений», МБДОУ детский сад компенсирующего вида №6;
  18. «Делаем сами – своими руками», клуб села Колхозное.

Максимальная сумма одного гранта для организации составила 300 000 рублей для организации и 150 000 рублей для физического лица. Проекты должны быть реализованы на территории Сахалинской области, для местных жителей и соответствовать направлениям деятельности фонда: поддержка спорта, талантов островной молодежи и поддержка попавших в трудную жизненную ситуацию.

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