Владельцев гаражей в Южно-Сахалинске предупреждают об их сносе
Владельцев некапитальных объектов (гаражи, ограждающие конструкции, контейнеры, хозяйственные постройки) просят в добровольном порядке освободить занимаемые земельные участки в ближайшее время. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Департамент землепользования администрации Южно-Сахалинска напоминает, что меры по освобождению земельных участков с последующей компенсацией понесенных затрат за счет владельцев объектов будут применяться в отношении тех, кто самостоятельно не вывезет гаражи, расположенные:
- вблизи домов № 87 по пр. Победы, № 132 по ул. Крюкова;
- вблизи дома № 54а по ул. Физкультурной;
- вблизи дома № 15 по ул. Садовой;
- вблизи школы № 30, п/р Луговое;
- вблизи школы № 19, с. Дальнее;
- вблизи домов № 7, 9 по ул. 2-й Железнодорожной, п/р Луговое;
- вблизи домов № 12а, 15, 15а по пр. Победы;
- вблизи домов № 116, 117, 120 по ул. Маяковского;
- вблизи домов № 69, 73 по ул. им. Космонавта Поповича;
- вблизи дома № 20а по пер. Восточному;
- вблизи дома № 65 по ул. Пограничной;
- вблизи дома № 9 по ул. Горького (станция «Орбита»);
- севернее дома № 30 по ул. Ленина;
- вблизи домов № 2а, 2-б по ул. Озерной;
- вблизи домов № 4, 6 по ул. Амурской;
- вблизи домов № 241, 241а по ул. Комсомольской;
- вблизи дома № 19 по ул. им. Космонавта Поповича;
- вблизи дома № 26 по ул. Восточной, п/р Ново-Александровск;
- вблизи дома № 21-б по пр. Мира;
- вблизи домов № 2в, 8а, 28, 43 по ул. Ветеранской;
- вблизи дома № 21 по ул. 79-й Сахалинской дивизии;
- вблизи дома № 41 по ул. 2-й Железнодорожной, п/р Луговое;
- вблизи детского сада «Чебурашка», ул. Комарова, п/р Луговое;
- вблизи дома № 68 по ул. Яблочной;
- вблизи домов № 28 по ул. Песочной, № 9 по пер. Песочному, № 16, 18, 18а по ул. Железнодорожной;
- вблизи территории гаражного кооператива № 56;
- вблизи территории гаражного кооператива № 43;
- вблизи территории гаражного кооператива «Автолюбитель-1», ул. Ленина, 390г.
Напомним, под самовольно установленными временными объектами понимаются конструкции, не относящиеся к недвижимому имуществу, прочно не связанные с землей, размещенные на земельных участках, право пользования на которые утрачено их владельцами, не выделенных для этих целей и (или) без получения необходимых разрешительных документов в порядке, установленном действующим законодательством.
Вывоз нестационарных (временных) объектов произведут на охраняемую площадку, расположенную на территории имущественного комплекса «Ласточка» (западная окраина города, 3-й км, район реки Маяковского). В случае невозможности безопасной транспортировки нестационарных (временных) объектов их демонтируют и вывезут на полигон твердых бытовых отходов.
Дополнительную информацию можно получить в рабочее время в отделе муниципального земельного контроля департамента землепользования (ул. Карла Маркса, 32, каб. 203). Справки по телефонам: 300-678 (доб. 6), 300-677 (доб. 2).
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