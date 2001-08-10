Капремонт улицы Вокзальной в Южно-Сахалинске завершат к ноябрю
Капитальный ремонт ул. Вокзальной продолжается в Южно-Сахалинске. Сегодня, 23 июля, с ходом ремонтных работ познакомились представители СМИ областного центра, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
Напомним, в нынешнем году в рамках муниципального контракта подрядная организация ООО «СКФ «Спецстрой» приведет в порядок участок от ул. Сахалинской до ул. Карла Маркса протяженностью 776 метров. Здесь будут заменены сети водоснабжения, ливневая и бытовая канализация, дорожное полотно, а также установят защиту всех кабельных линий, обустроят уличное освещение и пешеходные зоны. Окончательно работы будут завершены в ноябре.
- К ремонту данного участка компания приступила в середине мая. Начались работы с замены всех инженерных сетей. Полностью завершить этот вид работ планируется к середине августа. Ремонт идет в соответствии с разработанным графиком, даже немного с опережением. На объекте задействованы 46 человек, 9 экскаваторов, 10 самосвалов и 2 погрузчика, - рассказал начальник участка Александр Хегай.
По данным специалистов МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», в летне-осенний период 2019 года на территории Южно-Сахалинска запланировано благоустроить и капитально отремонтировать порядка 20 участков дорог. Сегодня строительно-монтажные работы ведутся на Коммунистическом проспекте, улицах Деповской, Пограничной, 1905 года, Украинской, Вокзальной и др. Завершен ремонт переулка Барачного.
Подрядная организация СКФ «Горстрой» приступила к реконструкции автомобильной дороги Дальнее - Елочки. В рамках 2-годичного муниципального контракта будут приведены в порядок 3 км трассы: от поворота на ул. Фиалковую (Дальнее) до населенного пункта. В нынешнем году будут проведены земляные работы, а в следующем участок заасфальтируют.
- Ремонт любой дороги, особенно расположенной в черте города, - сложный процесс, особенно если объект насыщен коммуникациями. Это усложняет процесс ремонта, удлиняет сроки производства работ. Но подрядчики в большинстве своем справляются с работой, сдавая объекты в установленные сроки, - сказал начальник отдела по капитальному ремонту, ремонту объектов дорожного хозяйства и благоустройству МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Дмитрий Судник.
Напомним, основной комплекс строительно-монтажных работ на территории городского округа ежегодно завершается в конце октября. Затем подрядчики занимаются установкой дорожных знаков, нанесением разметки и иными сопутствующими дорожными работами.
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