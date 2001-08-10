63,13|70,64|63,27
09:33, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Сегодня в 13а микрорайоне Южно-Сахалинска до обеда не будет воды
В связи с ремонтными работами на сети водопровода сегодня, 24 июля, будет отключена подача холодной воды в жилых домах и офисных зданиях 13а микрорайона Южно-Сахалинска.
Ограничения продлятся с 09.30 до 13.00.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 12:29 18 Июля Листерии нашли в мясе, привезённом на Сахалин из Новосибирской области
18:00 18 Июля Девять кинолент поборются за Гран-при сахалинского кинофестиваля «Край света»
- 18:00 19 Июля Жители Троицкого и Новотроицкого смогут добраться до дома по новому маршруту
- 17:15 19 Июля Жилой дом потушили пожарные в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?