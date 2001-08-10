Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июля 2019
Сегодня 20:25
63,13|70,64|63,27
Сегодня в 13а микрорайоне Южно-Сахалинска до обеда не будет воды
09:33, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня в 13а микрорайоне Южно-Сахалинска до обеда не будет воды

В связи с ремонтными работами на сети водопровода сегодня, 24 июля, будет отключена подача холодной воды в жилых домах и офисных зданиях 13а микрорайона Южно-Сахалинска.

Ограничения продлятся с 09.30 до 13.00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?