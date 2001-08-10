Безопасные для купания водоемы определят на Сахалине

Более 40 популярных мест отдыха обследуют в островном регионе. Масштабные проверки пройдут в том числе на «диких» пляжах, например, на анивском побережье. Эту информацию озвучили накануне, 23 июля, на рабочем совещании в правительстве области, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

– Нужно сделать так, чтобы отдых на воде был безопасным для жителей региона. В недельный срок необходимо провести проверки водоемов и пляжей на предмет возбудителей заболеваний, – отметил глава региона Валерий Лимаренко.

Летом после повышения температуры воды традиционно ухудшается ее санитарное состояние. Безопасные пляжи и акватории совместными усилиями должны определить специалисты сахалинского Роспотребнадзора и районных администраций. После обследований на каждый объект будут выданы санитарно-эпидемиологические заключения, а до жителей доведена информация о том, где купаться можно, а где – нельзя.

Напомним, сегодня на Сахалине открыты 4 места отдыха у воды. Это озеро Верхнее в парке имени Гагарина (Южно-Сахалинск), пляж «Солнечный» на озере Тунайча (Корсаковский район), анивский пляж. Единственный объект, на котором сейчас официально разрешено купаться, - пляж в селе Яблочное (Холмский район). На его территории разместили лежаки, раздевалки, душевые кабины и спортивные площадки. Ежедневно за безопасностью отдыхающих следят спасатели.

Впервые будут открыты зоны для купания и отдыха детей на базе ОГАУ «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка» в Холмском районе. Пока идет подготовка морского пляжа к эксплуатации. Открытие запланировано к 1 августа.