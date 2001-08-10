Валерий Лимаренко обязал глав районов встречаться с жителями ежемесячно

Врио губернатора Валерий Лимаренко сообщил о введении нового формата работы. Регулярные встречи местных чиновников с людьми помогут на системной основе решать многие проблемы. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного правительства.

– Встречи с жителями – отличная возможность наладить в районах эффективную работу. Если с какими-то задачами главы муниципалитетов и их сотрудники не будут справляться, им помогут специалисты профильных министерств, – заявил глава региона Валерий Лимаренко.

Встречи в формате «вопрос-ответ» в районах Сахалина и Курил будут проходить каждый месяц. Исключение – июль и январь. В это время главы муниципалитетов, также по инициативе Валерия Лимаренко, отчитываются перед жителями о проделанной работе – за полгода и год соответственно. Отчитались уже практически во всех районах области. На очереди – 3 городских округа. В Тымовском мероприятие запланировано на 26 июля, в Курильске – на 30 июля, в Смирных – на 17 августа.

Во время таких встреч сахалинцы и курильчане смогут узнать об объемах ликвидации ветхого и аварийного жилья, строительстве домов, дорог, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, а также о ходе ремонта дворов. Обязательный пункт доклада: выполнение задач, поставленных после рабочих визитов главы региона в районы. Особое внимание – решению насущных проблем островитян.