Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июля 2019
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12:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

"Диспансеризация на колёсах" приглашает южносахалинцев на обследование

Завтра, 25 июля, в Южно-Сахалинске пройдёт очередной этап проекта «Диспансеризация на колёсах». С 12:00 до 19:00 проверить свое здоровье можно будет на территории ЖЭУ-2 (пр. Победы, 62-б), пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.

Специалисты консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска организуют комплекс обследований: анкетирование, антропометрия, измерение АД, определение уровня сахара и холестерина в крови, ЭКГ, флюорография, маммография, осмотр врача-терапевта.

Проверить своё здоровье приглашаются все желающие, независимо от прикрепления к поликлинике.

Для представителей медучреждения это уже третий такой выезд, ранее обследования прошли более 250 человек.

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