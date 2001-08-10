HeadHunter: сахалинские работодатели готовы платить чуть более 50 тысяч рублей

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди HR-менеджеров компаний из разных регионов России и выяснила, с какими проблемами при подборе соискателей они сталкиваются чаще всего. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу HH.

Оказалось, что самая распространенная проблема – это необоснованно высокие зарплатные ожидания соискателей, на нее пожаловались 71% респондентов. Еще 57% отметили, что довольно часто соискатели откликаются на неподходящую их профилю вакансию. А 53% рассказали, что у многих просто нет понимания того, какая работа им нужна.

«Сетуют HR-менеджеры и на то, что порой соискатели плохо прорабатывают свое собственное резюме: например, бывает, что специалист обладает уникальным опытом, который как раз и необходим на вакантной должности, однако в резюме это не прописано. Часто соискатели с хорошим стажем, претендующие на несколько разных специальностей, стараются урезать свое резюме, чтобы не испугать работодателя объемом – и как следствие, упускают важные детали. Чтобы этого не произошло, стоит создавать сразу несколько резюме – по одному на каждую должность, которая интересна – и расставлять соответствующие акценты», - рекомендует Софья Красуля, руководитель пресс-службы HeadHunter Дальний Восток.

Менее важны, но все же имеют значение для успешного трудоустройства и такие факторы, как внешний вид и поведение на собеседовании. HR-менеджеры отмечают, что неподходящий наряд и «хамская» речь могут заставить их задуматься о поиске другого кандидата.

В свою очередь, соискатели, по данным одного из опросов, который HeadHunter проводил в конце прошлого года, в первую очередь смотрят на требования к кандидату и условия работы, указанные в вакансии, а уже затем – на уровень заработной платы. Более того – сегодня 40% даже готовы снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства.

«Даже если вакансия показалась привлекательной, и соискатель пришел на собеседование, он не обязательно примет приглашение на работу. Во-первых, откликнувшись на вакансию, большинство – 74% – готовы ждать ответ работодателя максимум одну неделю, потом звать человека на собеседование может быть поздно. Во-вторых, грубая манера общения, атмосфера допроса, собеседование одновременно с несколькими кандидатами, слишком личные вопросы, а также неэтичные замечания про предшествующего сотрудника могут оттолкнуть кандидата», - добавляет Софья Красуля.

При этом на Сахалине между ожиданиями соискателей по заработной плате и предложениями работодателей есть приличная разница. По данным за июнь, в среднем, островные работодатели готовы платить 50 953 рубля, в то время как соискатели ожидают зарплатное вознаграждение в размере 67 840 рублей, что на 16 887 рублей больше, чем среднее зарплатное предложение.