Сахалинских школьников научили решать задачи трехсотлетней давности

Решать задачи из «Арифметики» 1703 года учились школьники в сахалинской областной библиотеке. Мероприятие приурочили к 350-летию автора учебника – Леонтия Магницкого, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

Учащимся 6-9 классов предложили решить несколько задач «методом рыбки». Такое название способ получил из-за вычислительной схемы в виде рыбы, который был популярен в 18 веке. Интересно, что «Арифметика» использовалась не только как учебник в школах, но и в повседневной жизни. К примеру, с ее помощью можно было легко вычислить, в каких пропорциях смешивать масла и растворы, как получить нужный сплав золота.

После этого школьники попробовали решить задачи современным способом, который, по их мнению, оказался сложнее, чем старинный «метод рыбки».