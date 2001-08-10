Сахалинские власти подключились к освобождению моряков, задержанных в Корее
Власти Сахалинской области подключились к освобождению моряков, задержанных в КНДР. На борту рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8», приписанного к Невельску, находятся 15 россиян. Среди них - трое островитян – это жители Невельска, Корсакова и Холмска, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
В ситуации сейчас разбирается посольство России в КНДР. Представителям дипмиссии уже удалось встретиться с экипажем. Решаются вопросы по скорейшему возвращению моряков домой.
Правительство Сахалинской области следит за развитием ситуации, взаимодействуя с представительством МИД России в Южно-Сахалинске.
- В случившемся сейчас разбираются компетентные органы. В первую очередь, важно обеспечить безопасность моряков, среди которых три жителя Сахалинской области. В рамках своих полномочий будем оказывать необходимую помощь и поддержку. Постараемся сделать все для скорейшего и благополучного разрешения ситуации, - рассказал заместитель губернатора области Сергей Будкин.
Напомним, судно «Сянхайлинь-8» было задержано в ночь на 17 июля, когда оно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Сейчас моряки находятся в порту Вонсан.
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