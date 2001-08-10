Двенадцать районов Сахалина накроет циклон

Вечером 24 июля и ночью 25 июля на территории Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Невельского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Холмского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируются сильный (15-29 мм), местами очень сильный дождь (30 мм и более). А 25 июля на реках ожидаются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле регионального ГУ МЧС России.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

-отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.