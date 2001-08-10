Палаточные лагеря на пожарную безопасность проверяют в Сахалинской области
На Сахалине и Курилах детские палаточные лагеря проверяют на пожарную безопасность. Сегодня в регионе работают 8 палаточных лагерей – в Долинском, Южно-Курильском районах, а также в Южно-Сахалинске, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.
- Мы несем ответственность за наших детей. Нужно еще раз убедиться в том, что отдых школьников организован на лучшем с точки зрения безопасности уровне, - отметил глава региона Валерий Лимаренко.
Выполняя задачу, областной министр образования Наталья Мурашова сегодня лично отправилась с проверкой в государственные палаточные лагеря - «Сахалинский Артек» и «Юбилейный». В первом разбито 10 палаток, во втором – 4. Контроль показал - места летнего отдыха полностью соответствуют нормам пожарной безопасности. Палатки находятся на допустимом друг от друга расстоянии. Электричество к ним не подведено. Особое внимание – тепловым пушкам. В «Юбилейном» их не используют, а в «Сахалинском Артеке» приборы разместили за территорией лагеря – горячий воздух поступает к месту размещения детей по специальным трубам.
Оставшиеся шесть палаточных лагерей проверят сотрудники муниципальных органов образования. Это «Роза ветров» в Долинском районе, «Чемпион» и «Фрегат» на Кунашире, лагерь ЦДЮТ на Шикотане, «Родник» и «ЮнАрмия» в областном центре. О результатах масштабной работы станет известно через девять дней.
Параллельно внеплановые проверки мест летнего детского отдыха на островах проводят специалисты сахалинского Госпожнадзора и Росгвардии. Они проходили из-за того, что накануне в одном из детских палаточных лагерей Хабаровского края произошел пожар. Погибли четверо детей – три девочки и один мальчик.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:22 Сегодня Жителей Черёмушек пугают переселением в Дальнее
- 09:15 Сегодня Юные сахалинские хоккеисты возвращаются в МХЛ
09:40 Сегодня Астрономические часы Ивана Грозного покажут сахалинцам
- 10:00 Сегодня Палаточные лагеря на пожарную безопасность проверяют в Сахалинской области
- 12:29 18 Июля Листерии нашли в мясе, привезённом на Сахалин из Новосибирской области
18:00 18 Июля Девять кинолент поборются за Гран-при сахалинского кинофестиваля «Край света»
- 18:00 19 Июля Жители Троицкого и Новотроицкого смогут добраться до дома по новому маршруту
- 17:15 19 Июля Жилой дом потушили пожарные в Южно-Сахалинске
15:14 27 Июня Заявки на участие в конкурсе видеороликов «ПРО важное» ждут от сахалинцев
12:10 28 Июня Эрнеста Хемингуэя вспомнят в сахалинской областной библиотеке
17:13 26 Июня Островные гимнастки отправятся на соревнования в Москву
15:06 12 Июля Островитянам покажут фильмы, которых не было в прокате на Сахалине
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?