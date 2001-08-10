Палаточные лагеря на пожарную безопасность проверяют в Сахалинской области

На Сахалине и Курилах детские палаточные лагеря проверяют на пожарную безопасность. Сегодня в регионе работают 8 палаточных лагерей – в Долинском, Южно-Курильском районах, а также в Южно-Сахалинске, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.

- Мы несем ответственность за наших детей. Нужно еще раз убедиться в том, что отдых школьников организован на лучшем с точки зрения безопасности уровне, - отметил глава региона Валерий Лимаренко.

Выполняя задачу, областной министр образования Наталья Мурашова сегодня лично отправилась с проверкой в государственные палаточные лагеря - «Сахалинский Артек» и «Юбилейный». В первом разбито 10 палаток, во втором – 4. Контроль показал - места летнего отдыха полностью соответствуют нормам пожарной безопасности. Палатки находятся на допустимом друг от друга расстоянии. Электричество к ним не подведено. Особое внимание – тепловым пушкам. В «Юбилейном» их не используют, а в «Сахалинском Артеке» приборы разместили за территорией лагеря – горячий воздух поступает к месту размещения детей по специальным трубам.

Оставшиеся шесть палаточных лагерей проверят сотрудники муниципальных органов образования. Это «Роза ветров» в Долинском районе, «Чемпион» и «Фрегат» на Кунашире, лагерь ЦДЮТ на Шикотане, «Родник» и «ЮнАрмия» в областном центре. О результатах масштабной работы станет известно через девять дней.

Параллельно внеплановые проверки мест летнего детского отдыха на островах проводят специалисты сахалинского Госпожнадзора и Росгвардии. Они проходили из-за того, что накануне в одном из детских палаточных лагерей Хабаровского края произошел пожар. Погибли четверо детей – три девочки и один мальчик.