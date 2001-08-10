На Холмском перевале восстанавливают поврежденный оползнем участок дороги

Капитальный ремонт отрезка дороги федерального значения Южно-Сахалинск – Холмск должен был начаться в августе. Но уже сегодня тяжелая техника работает между 85-м и 87-м километрами, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Напомним, этот важный участок пострадал в результате оползня. На асфальте образовалась большая трещина, появился перепад между левой и правой сторонами движения. В феврале врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко осмотрел поврежденную дорогу и поручил незамедлительно подготовить проект капитального ремонта.

– Если не предпринять мер, оползневый процесс продолжится. А это может привести к повреждению высоковольтной линии электропередачи и нарушению автомобильного сообщения между населенными пунктами на юге Сахалина. Поэтому ремонт необходимо закончить до наступления холодов, – отметил глава региона.

Чтобы уложиться в сжатые сроки, по распоряжению сахалинских властей в Холмском районе с 10 июля ввели режим ЧС. Как рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства области Эдуард Ри, фронт работ разделится на три этапа. Сначала нужно будет выйти за границы поврежденного участка, укрепить грунт, выполнить ремонтно-восстановительные работы по дорожному полотну. Следующий шаг – провести водоотвод, чтобы не допустить переувлажнения активной зоны оползня. Затем предстоит срезать скальный грунт и обустроить дополнительную полосу движения.

Сейчас на Холмском перевале работают 18 человек и 6 единиц тяжелой техники. Бульдозеры выравнивают площадку, на которую съехала часть грунта с ближайшей сопки. Бригада занимается укреплением трассы.

– Мы проложим временную дорогу в объезд поврежденного участка. Здесь обрыв большой, движение снизу крутое. Техника ходит вверх-вниз постоянно, большегрузам непросто, но мы справимся, – рассказал начальник участка Василий Баваксин.

Завершить первый этап дорожных работ планируется до 1 сентября. Этот участок трассы Южно-Сахалинск – Холмск всегда был проблемным из-за особенностей рельефа. Асфальтовое покрытие лежит здесь не на коренных породах, а на насыпном грунте.

Кроме того, оползневый процесс также был связан с находящимся неподалеку полигоном ТБО. Сегодня здесь прекратили размещение отходов. Областному министерству ЖКХ поручено проработать вопрос строительства в Холмске мусороперерабатывающего комплекса с линией сортировки.