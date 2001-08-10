На Холмском перевале восстанавливают поврежденный оползнем участок дороги
Капитальный ремонт отрезка дороги федерального значения Южно-Сахалинск – Холмск должен был начаться в августе. Но уже сегодня тяжелая техника работает между 85-м и 87-м километрами, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Напомним, этот важный участок пострадал в результате оползня. На асфальте образовалась большая трещина, появился перепад между левой и правой сторонами движения. В феврале врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко осмотрел поврежденную дорогу и поручил незамедлительно подготовить проект капитального ремонта.
– Если не предпринять мер, оползневый процесс продолжится. А это может привести к повреждению высоковольтной линии электропередачи и нарушению автомобильного сообщения между населенными пунктами на юге Сахалина. Поэтому ремонт необходимо закончить до наступления холодов, – отметил глава региона.
Чтобы уложиться в сжатые сроки, по распоряжению сахалинских властей в Холмском районе с 10 июля ввели режим ЧС. Как рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства области Эдуард Ри, фронт работ разделится на три этапа. Сначала нужно будет выйти за границы поврежденного участка, укрепить грунт, выполнить ремонтно-восстановительные работы по дорожному полотну. Следующий шаг – провести водоотвод, чтобы не допустить переувлажнения активной зоны оползня. Затем предстоит срезать скальный грунт и обустроить дополнительную полосу движения.
Сейчас на Холмском перевале работают 18 человек и 6 единиц тяжелой техники. Бульдозеры выравнивают площадку, на которую съехала часть грунта с ближайшей сопки. Бригада занимается укреплением трассы.
– Мы проложим временную дорогу в объезд поврежденного участка. Здесь обрыв большой, движение снизу крутое. Техника ходит вверх-вниз постоянно, большегрузам непросто, но мы справимся, – рассказал начальник участка Василий Баваксин.
Завершить первый этап дорожных работ планируется до 1 сентября. Этот участок трассы Южно-Сахалинск – Холмск всегда был проблемным из-за особенностей рельефа. Асфальтовое покрытие лежит здесь не на коренных породах, а на насыпном грунте.
Кроме того, оползневый процесс также был связан с находящимся неподалеку полигоном ТБО. Сегодня здесь прекратили размещение отходов. Областному министерству ЖКХ поручено проработать вопрос строительства в Холмске мусороперерабатывающего комплекса с линией сортировки.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:22 Сегодня Жителей Черёмушек пугают переселением в Дальнее
- 09:15 Сегодня Юные сахалинские хоккеисты возвращаются в МХЛ
09:40 Сегодня Астрономические часы Ивана Грозного покажут сахалинцам
- 10:00 Сегодня Палаточные лагеря на пожарную безопасность проверяют в Сахалинской области
- 12:29 18 Июля Листерии нашли в мясе, привезённом на Сахалин из Новосибирской области
18:00 18 Июля Девять кинолент поборются за Гран-при сахалинского кинофестиваля «Край света»
- 18:00 19 Июля Жители Троицкого и Новотроицкого смогут добраться до дома по новому маршруту
- 17:15 19 Июля Жилой дом потушили пожарные в Южно-Сахалинске
15:14 27 Июня Заявки на участие в конкурсе видеороликов «ПРО важное» ждут от сахалинцев
12:10 28 Июня Эрнеста Хемингуэя вспомнят в сахалинской областной библиотеке
17:13 26 Июня Островные гимнастки отправятся на соревнования в Москву
15:06 12 Июля Островитянам покажут фильмы, которых не было в прокате на Сахалине
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?