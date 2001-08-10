ПСО: в областной стоматологии врачи стали принимать пациентов в 2 раза быстрее
В главной стоматологии Сахалинской области открыли новый кабинет неотложной помощи. Также в учреждении в два раза сократилось время ожидания приема врача. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
– Одна из самых больных отраслей медицины – это стоматология. На невозможность попасть на прием к зубному врачу жалуются во время наших встреч жители всех районов области. Эта проблема возникала в том числе из-за неправильной организации работы, – отметил врио губернатора Валерий Лимаренко.
Модернизация сахалинской стоматологии идет по нескольким направлениям. Для начала в медучреждении улучшили работу регистратуры. Время ожидания у обновленной регистратуры снижено до минимума. Если раньше пространство позволяло разместить 4 сотрудников, то теперь работают шестеро.
– Мы увеличили количество администраторов. Теперь организационные вопросы решаются быстрее, ускорилось и обслуживание пациентов. Изменился даже внешний вид помещения, – пояснил главный врач областной стоматологической поликлиники Александр Маслов.
Кроме того, здесь открыли дополнительный кабинет для оказания неотложной помощи, с острой болью туда можно обратиться без предварительной записи. Это позволило в два раза сократить время ожидания в очереди.
С июня запись на прием к врачам областной стоматологии перевели с портала «Госуслуги» на горячую линию «1-300». По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения области Владимира Ющука, с тех пор более чем в два раза увеличилось число талонов к специалистам терапевтического профиля. Если в начале года к врачам взрослого отделения на день распределяли 80-90 талонов, то теперь 160-180.
– Отложить талон стало проще. Я в первый раз воспользовалась нововведением. Просто набрала номер, и мне помогли, никаких сложностей не возникло, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Юлия Колко.
Если пациенту необходим повторный прием, то лечащий врач выдает талон после первичного посещения. Медрегистраторы поликлиники за день созваниваются с пациентами, чтобы удостовериться, что человек придет. В противном случае талон вновь направляется на распределение.
Также в поликлинике начали работать 5 новых специалистов. Так, в июле помогать пациентам в областной стоматологической поликлинике начал Герман Заремба.
– Сам я родом из Южно-Сахалинска. Окончил стоматологический факультет Хабаровского мединститута, там же работал в клинике стоматологом общей практики и вернулся на родной остров – рассказал врач-стоматолог.
До конца года планируется привлечь в поликлинику еще 6 врачей.
Чтобы решить кадровый вопрос в островной медицине, правительство региона предусмотрело эффективные меры стимулирования. В два раза увеличили подъемные – выплата составляет от 1,5 до 2,6 миллиона рублей в зависимости от района трудоустройства. С 2019 года врачам компенсируется до 3 миллионов рублей на покупку квартиры и до 25 тысяч – на аренду. Благодаря этим нововведениям в медицинских учреждениях на Сахалине и Курилах в этом году должны начать работать 200 врачей.
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