Жителей Черёмушек пугают переселением в Дальнее

Некоторые кандидаты в депутаты в рамках проводимой политической кампании спекулируют темой обновления жилого фонда Южно-Сахалинска, в частности в районе Черемушки. Администрация областного центра разъясняет жителям 4, 7 и 8-го микрорайонов, чьи дома первыми попадут под реновацию и суть реализуемой программы.

Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии, целью реновации, в первую очередь, является замена жилого фонда с дефицитом по сейсмическим показателям и переселение жителей из ветхого и аварийного жилья в новые здания. В Южно-Сахалинске основным посылом для реновации стало наличие немалого числа жилых зданий, не имеющих надлежащих показателей сейсмичности: 8-9 баллов. Особенно это видно на примере домов в Черемушках. Обследование показало, что возведенные в начале и середине 60-х годов прошлого века жилые строения выдержат землетрясение не более 7 баллов. Поэтому власти Южно-Сахалинска и решили начать реализацию программы с данного микрорайона.

Реализовать задуманное в короткие сроки невозможно. Кроме того, до сих пор окончательно не сформирована законодательная основа для проведения реновации на всей территории России. В настоящее время разработанный ранее и изначально ориентированный лишь на Москву документ находится в профильных комитетах Госдумы с целью большего анализа и учета мнения жителей.

Напомним, одним из основных принципов реновации является переселение жителей в новые дома, построенные в их же районе. Для жителей Черемушек определили первую площадку, которая располагается на месте 2 аварийных общежитий (Компроспект, 21а и 21-б). В ближайшие 2 года жителям этих зданий дадут новое жилье, а на площадке начнется строительство дома, куда переедут горожане первой волны реновации.

Недавно среди жителей, чьи дома попадают под реновацию, стали распространяться слухи о переселении их в Дальнее. Данная информация не имеет под собой каких-либо оснований.

В связи с участившимися фактами спекуляции по вопросу о предстоящей реновации со стороны отдельных кандидатов в депутаты администрация Южно-Сахалинска приняла решение в ближайшие дни провести встречу с горожанами. О дате и времени будет сообщено дополнительно через СМИ.