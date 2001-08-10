Островных родителей проконсультируют в Пенсионном фонде

«Прямая линия» по вопросам получения и реализации средств материнского (семейного) капитала состоится в отделении Пенсионного фонда РФ. Звонков от островитян ждут завтра, 26 июля, с 10:00 до 12:00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Специалисты отдела социальных выплат проконсультируют островных родителей о способах получения сертификата на материнский капитал и направлениях, предусмотренных законодательством, по распоряжению этими средствами. А также расскажут о необходимых документах и условиях использования средств маткапитала по какому-либо из направлений.

Телефоны «прямой линии»: 8 (4242) 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93.