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11:41, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Островных родителей проконсультируют в Пенсионном фонде
«Прямая линия» по вопросам получения и реализации средств материнского (семейного) капитала состоится в отделении Пенсионного фонда РФ. Звонков от островитян ждут завтра, 26 июля, с 10:00 до 12:00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ПФР.
Специалисты отдела социальных выплат проконсультируют островных родителей о способах получения сертификата на материнский капитал и направлениях, предусмотренных законодательством, по распоряжению этими средствами. А также расскажут о необходимых документах и условиях использования средств маткапитала по какому-либо из направлений.
Телефоны «прямой линии»: 8 (4242) 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93.
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