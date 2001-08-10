Студентов Сахалина приглашают поучаствовать в квесте “Экопросвет”

Студенческие команды вузов Сахалинской области приглашают присоединиться к всероссийскому экологическому квесту “Экопросвет”. Его организатор - движение ЭКА. Квест продлится до 15 октября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу движения.

Регистрация на квест уже открыта на сайте экопросвет.вузэкоквест.рф. Студенческим командам, присоединившимся к квесту, предстоит пройти курс по темам “управление отходами” и “изменение климата”, изучить мировые тренды в области устойчивого развития и выполнить ряд заданий, среди которых:

провести интерактивные уроки и лекции для студентов и школьников на экотемы;

принять участие в волонтерской акции, в “зеленом” городском мероприятии или организовать собственное;

реализовать в своем вузе акции и проекты по водосбережению, очистке берегов, внедрению раздельного сбора отходов, озеленению и другие полезные инициативы.

“Цель квеста “Экопросвет” - познакомить студентов, а с их помощью и школьников, с принципами устойчивого развития и научить их практическим шагам по экологичному образу жизни и сохранению природы, - отмечает Ирина Тихонова, руководитель программы “Зеленые вузы России”. - В прошлом году в рамках первой волны квеста студенты из 23 российских регионов провели более 50 мероприятий по экопросвещению. Надеемся на отличные результаты и в этом году”.

Студенческие команды-лидеры квеста будут награждены полезными экопризами. Победители квеста примут участие во всероссийском слете Ассоциации зеленых вузов России весной 2020 года. Их ждет насыщенная образовательная программа от экспертов-практиков.

Вузы, команды которых успешно прошли квест, будут приглашены в Ассоциацию зеленых вузов России - общероссийское молодежное экологическое объединение университетов, внедряющих на своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития. В состав Ассоциации входят команды 58 российских вузов, среди которых – МГИМО, СПбГУ, РУДН, НИУ ВШЭ и другие.