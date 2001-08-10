Причину возгорания дома на улице Ленина в Южно-Сахалинске выяснят в августе

Накануне вечером, 24 июля, в администрации Южно-Сахалинска около 30 жителей пострадавшего от пожара дома на улице Ленина встретились с исполняющей обязанности мэра островной столицы Наталией Куприной. В мероприятии также приняли участие вице-мэр Александр Гринберг, курирующий вопросы восстановления жилого дома, и руководители профильных учреждений администрации Южно-Сахалинска, управляющей компании и подрядчика, занятого на реконструкции крыши здания. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе мэрии города.

В ходе встречи жильцы получили ответы на вопросы, которые регулярно задавались в специально созданной для пострадавших группе в WhatsApp. В частности, обсудили ход проверки, которая должна установить причины возгорания. Она будет завершена не позднее 8 августа - такой срок определили контролирующие органы. Сейчас продолжаются лабораторные исследования, существуют три основные версии, которые пока не разглашают.

Кроме того, специалисты приглашенной с материка компании обследуют жилое строение на предмет аварийности, а по итогам выдадут рекомендации по его капитальному ремонту или сносу. Параллельно ведутся восстановительные работы поврежденной крыши. Уже завезено 30 кубометров пиломатериала из необходимых 58. До конца нынешней недели должны доставить остаток. Для безопасности жильцов и прохожих по периметру дома сегодня выставят ограждение. На время дождя на крыше будут постоянно дежурить специалисты подрядчика, чтобы оперативно реагировать на протечки и обращения жильцов.

На встрече также обсудили порядок предоставления компенсационных выплат: уже три семьи получили консультации о возможности выделения до 100 тыс. руб. в виде компенсации за проделанный ранее ремонт квартир на основании документов, подтверждающих затраты, в том числе чеков за купленные материалы. Жильцы еще 9 квартир претендуют на дополнительное возмещение до 30 тыс. руб. Всех жителей дома готовы проконсультировать в индивидуальном порядке.

Были обсуждены и более частные моменты, с которыми столкнулись пострадавшие. Например, не убранный при остеклении разбитых окон мусор, подтопление подвалов и пр. Решить их обещают уже в ближайшие дни, а для связи с жителями продолжат использовать группу в мессенджере, в которой состоят и представители администрации областного центра.

- Такие встречи нужны, особенно когда дом в плачевном состоянии. Сегодня мы, по крайней мере, узнали, когда будут выявлены причины пожара, что будет экспертиза дома. Сейчас это беспокоит многих жителей, - отметила жительница одной из квартир пострадавшего дома Дарья Ковач.

Подобные встречи станут регулярными. В следующий раз с жителями обсудят судьбу дома уже в августе.