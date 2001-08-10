Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июля 2019
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16:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Шесть авто просят убрать со стоянки "Мишель" в Южно-Сахалинске

Шесть авто просят убрать со стоянки

 

В областной столице продолжается ликвидация стоянки «Мишель», расположенной в районе пересечения улиц Комсомольской и Пограничной. Как сообщили ТИА "Острова" в городской мэрии, сейчас на ее территории находится шесть транспортных средств. Владельцев просят незамедлительно убрать принадлежащее им имущество.

Напомним, что по решению Арбитражного суда Сахалинской области по делу № А59-31/2016 земельный участок (кадастровый номер 65:01:06001006:104) будет освобожден от временной автостоянки в кратчайшие сроки.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 300-678, доб. 2, 300-677, доб. 2 (департамент землепользования), 722-863 (межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Сахалинской области).

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