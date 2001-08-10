Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июля 2019
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Железнодорожный переезд закроют на день в Новоалександровске
16:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Железнодорожный переезд закроют на день в Новоалександровске

В субботу, 27 июля, будут производиться работы по ремонту переездного настила в Новоалександровсе на переулке Горького. В связи с этим с 8:00 до 20:00 движение автомобилей здесь будет полностью закрыто. При этом проезд на улицу Заводскую перекрыт не будет, сообщают ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ОАО "РЖД".

Водителей просят принять во внимание данную информацию и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

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