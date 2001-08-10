Сахалинец построил дом мечты благодаря программе «Дальневосточный гектар»

Для жителя Южно-Сахалинска Максима Селина иметь дом на берегу моря всегда было заветной мечтой. Осуществить её помогла программа «Дальневосточный гектар» - Максим оформил участок на побережье в пригороде Корсакова. К слову, Корсаковский район сегодня лидер в области по количеству оформленных заявок на освоение «дв-гектара»: близость к морю и развитая инфраструктура привлекает сюда все больше участников программы, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«При подаче документов на оформление земельного участка у нас даже вопросов не возникло по поводу того, чем мы будем на нём заниматься, - говорит Максим. – Только дом. Сразу решили строиться – отсюда открываются прекрасные виды на море, на корабли, стоящие на рейде».

Заявку на получение «дальневосточного гектара» Максим Селин подал в октябре 2016 года, вскоре после старта программы. Оформление участка прошло через ФИС «На Дальний Восток», все необходимые документы поданы и получены через интернет. По словам Максима, в администрацию Корсаковского района он приезжал всего пару раз, в последний - для того, чтобы подписать договор.

Никаких трудностей с документами на земельный участок и получением разрешений на строительство дома у него не возникло. «Раньше я работал на строительных проектах и знаком с особенностями документооборота на стройках, - говорит Максим. – Поэтому эффективность и скорость решения вопросов по участку меня приятно удивила».

К строительству Максим приступил 1 мая 2019 года – и вот сегодня в живописном месте в пригороде Корсакова в ста метрах от моря уже стоит красивый двухэтажный дом. Он расположился на невысокой сопке рядом дорогой, недалеко даже есть автопарковка. На сегодняшний день основные работы по дому выполнены, ведётся внешняя и внутренняя отделка. Заехать в своей новый дом на берегу моря семья Селиных планирует уже этой осенью.

Индивидуальное жилищное строительство лидирует на Сахалине по популярности среди видов использования «дальневосточного гектара». По данным агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, 48% заявителей в качестве вида деятельности выбрали именно ИЖС. 21% заявителей указали в виде использования сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, пчеловодство, огородничество и т.п.), далее идёт использование участка в виде дачи, сада или огорода – 15%, 8% граждан взяли дальневосточный гектар под отдых, и 8% жителей Сахалина планируют заняться на своих гектарах предпринимательством.

Для получателей «дальневосточных гектаров» в Сахалинской области доступно 35 мер государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ. В их число входят гранты и субсидии на создание семейных ферм, льготный лизинг сельхозтехники, социальные выплаты молодым семьям, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства, компенсация расходов на строительство индивидуального жилого дома. На сегодняшний день сумма помощи, оказанной участникам государственной программы «Дальневосточный гектар» в Сахалинской области, составила более 59 миллионов рублей.