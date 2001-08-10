За месяц на Сахалине ликвидировали 11 незаконных свалок

«Сахалин.онлайн» помог убрать 11 незаконных свалок. Такую информацию озвучил сегодня на брифинге зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

С 29 мая по инициативе главы региона Валерия Лимаренко во всех 18 районах Сахалина и Курил запустили сайт и мобильное приложение «Сахалин.онлайн».

– Областные власти с этого года начали формировать новую культуру по взаимодействию с жителями. Она направлена на сотрудничество и открытое общение. Одна из важнейших составляющих – новая цифровая платформа «Сахалин.онлайн» для решения проблем, с которыми мы повседневно сталкиваемся в своем доме, дворе, населенном пункте, – отметил Вячеслав Аленьков.

На портале 87 тематик разделены на 11 категорий – ЖКХ, дороги, общественный транспорт, социальное обслуживание, занятость и труд, пожарная безопасность и другие. Одной из самых оживленных тем стал мусор – жители указывают на несвоевременный вывоз мусора, неправильное размещение контейнеров.

По запросу сахалинцев добавили новую тематику – несанкционированные свалки. За месяц благодаря сообщениям жителей на «Сахалин.онлайн» убрали 11 незаконных свалок, еще 3 сегодня находятся в работе.

Кроме того, в ответ на обращения в области устанавливают новые контейнеры закрытого типа. В Южно-Сахалинске до 15 августа оборудуют 171 площадку, до 30 ноября – еще 204.

Как рассказал руководитель проекта «Сахалин.онлайн» Артем Российченко, цифровой сервис совершенствуется благодаря обратной связи с жителями. С июля на портале появилась возможность обсуждать проекты благоустройства. Во вкладке «Предложения» можно высказать свое мнение о проекте велопарка на улице Горького в Южно-Сахалинске.

– Концепцию разработали специалисты московского конструкторского бюро «Стрелка». Там очень много интересных находок – к примеру, пешеходно-велосипедный мост, который раскинется над перекрестком Есенина и Горького. Очень ценно, что проект не просто доводится до людей как данность. Разработчики спрашивают мнение сахалинцев, для которых и собираются делать новое место притяжения, – отметил директор АНО «Наш город» Василий Вишневский.

Пользователи могут выразить свои «за» и «против» и по другим проектам благоустройства – площадки для выгула собак в областном центре, набережной в Невельске, площади имени 15 мая с фонтаном в Александровске-Сахалинском.

Жители могут не только голосовать за существующие концепции, но и предлагать свои идеи. В цифровом сервисе появится раздел для сбора инициатив – «Чего хочет Сахалин?».

С момента запуска регистрацию на «Сахалин.онлайн» прошли 1817 пользователей, мобильное приложение скачали 2310 человек. Поступило более 830 сообщений, по большинству из них уже даны положительные ответы. Стоит отметить, что интерактивная платформа значительно сокращает время решения проблем – в среднем на это уходит 10 дней, в то время как ответ на официальное обращение по закону может занимать 1 месяц.