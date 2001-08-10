Новую ЛЭП построят в Углегорском районе
ПАО «Сахалинэнерго» объявило конкурс на строительство линии электропередачи напряжением 35 кВ «Шахтерская - Бошняково», а также двух подстанций «Тельновская-2» и «Лесогорская-2», реконструкции подстанций «Бошняково» и «Шахтерская». Кроме того, размещены тендеры на поставку необходимых материалов и оборудования, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинэнерго.
Этот проект вошел в перечень первоочередных мероприятий программы по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК) и в инвестиционную программу Сахалинэнерго 2019 года.
Новая ЛЭП на металлических опорах будет построена с учетом изменившихся расчетно-климатических условий Сахалина. Предусмотрено сокращение длины пролетов для обеспечения большей устойчивости линии при неблагоприятных погодных условиях, антикоррозийное покрытие металлических конструкций.
Планируется, что все работы будут завершены до конца ноября 2021 года.
Существующая ЛЭП «Шахтерская – Бошняково» общей протяженностью около 70 километров построена в 1938 году. Это единственный источник электроснабжения сел Надеждино, Тельновское, Лесогорское и Бошняково Углегорского района. В случае ее отключения жилые дома и производственные объекты, в том числе порт и угольный разрез в Бошняково остаются обесточенными. По этой причине практически невозможно согласовывать с потребителями отключение этой линии для ремонта или реконструкции. Строительство новой ЛЭП позволит обеспечить надежное электроснабжение населенных пунктов и производственных объектов.
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