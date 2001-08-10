Южносахалинцам предлагают помочь детям собраться в школу
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» стартовала в областном центре накануне, 25 июля. Цель мероприятия – помочь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к новому учебному году, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Центра молодежных инициатив.
До 25 августа в Южно-Сахалинске будут работать шесть пунктов сбора школьных принадлежностей, куда горожане могут приносить рюкзаки, тетради, карандаши, ручки и другие канцелярские товары. Главное условие – все вещи должны быть новыми.
Тридцать активистов волонтерского центра окажут информационную поддержку южносахалинцам в местах проведения акции. Ребята будут приглашать к участию в благотворительном мероприятии и раздавать флаеры.
Адреса, где находятся пункты сбора:
- ТД «Амикс», ул. Пуркаева, 110;
- торговый зал « ZIGZAG», ул. Емельянова, 14 (ТЦ «Панорама-Альфа», 1 этаж);
- компания «КанцПлюс», пр. Мира, 19, склад 1;
- магазин «Игрушки», пр. Мира,244 (ТЦ «Азбука»);
- магазин «КанцПарк», ул. Хабаровская, 84;
- ТД «Школьник», пр. Мира,19, склад 33.
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проходит в областном центре уже седьмой год подряд. За это время благодаря отклику горожан удалось оказать поддержку более чем 100 семьям.
Организатором акции выступает центр молодежных инициатив совместно с общественной организацией «Ротари клуб Южно-Сахалинска» и при поддержке администрации Южно-Сахалинска.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8-962-111-50-20, 8-962-107-54-96.
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