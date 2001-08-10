Островные пенсионеры станцевали зумбу под открытым небом
С помощью телемоста «Танцуй, Москва – танцуй, Россия» островитяне открыли общероссийский хореографический марафон. Номер, который сахалинцы исполнили 25 июля в областном центре, транслировали в московском парке «Сокольники». Участие в акции такого масштаба стало возможным благодаря проекту «Сахалинское долголетие», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
– Многие люди в зрелом возрасте хотят заниматься спортом и энергично проводить свой досуг. Благодаря проекту «Сахалинское долголетие» все пенсионеры области могут ходить на культурные и спортивные мероприятия бесплатно, – рассказал врио губернатора Валерий Лимаренко.
Флешмоб состоялся в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина. Здесь пенсионеры, одетые в одинаковые футболки с изображением Сахалинской области, под ритмичную музыку исполнили латиноамериканскую зумбу. До мероприятия многие островитяне не знали о таком танцевальном направлении. На помощь пришли фитнес-инструкторы, которые обучили их движениям джайва, ча-ча-ча, румбы и самбы. К акции присоединились более 100 человек. Возраст участников – от 55 до 82 лет. Масштабное выступление длилось около часа.
– Я впервые участвую в подобной акции. Мне приятно, что такое мероприятие идет не только на пользу для здоровья, но и дарит общение с интересными людьми. Здорово, что я причастна к такому масштабному событию, – поделилась самая возрастная участница танцевального флешмоба 82-летняя Лидия Мартынова.
В акции, которую открыли жители островного региона, приняли участие ещё 17 российских городов: девять (Ижевск, Архангельск, Тамбов, Майкоп, Владимир, Ульяновск, Курск, Воронеж, Ижевск) – в формате телемоста и восемь (Волгоград, Мурманск, Благовещенск, Калининград, Рязань, Магадан, Барнаул, Чита) – в оффлайн-режиме. Общее количество танцоров, одновременно исполняющих Зумбу по всей стране, превысило 3 тысячи человек.
Напомним, проект «Сахалинское долголетие» запустили в Южно-Сахалинске с 1 апреля. Сначала его участники могли бесплатно посетить 7 культурных и 9 спортивных учреждений в областном центре. В мае к проекту подключились учреждения культуры и спорта практически всех муниципальных образований области. Теперь сахалинцы и курильчане в возрасте 65+ могут на выбор посещать 50 спортивных и 60 культурных учреждений. К «Сахалинскому долголетию» присоединились уже более 4 тысяч островных пенсионеров.
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