Южносахалинцам расскажут о преимуществах электронных услуг

Южносахалинцев приглашают на круглый стол по вопросам предоставления электронных услуг департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка. Встреча состоится в понедельник, 29 июля, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.

Мероприятие начнется в 10.00 по адресу: пр. Победы, 62а (2-й этаж, кабинет №1). Специалисты расскажут горожанам, как получить разрешение на участие в ярмарке, о преимуществах электронных сервисов портала госуслуг, процедуре создания учетной записи (личный кабинет) и подтверждения личности в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Напомним, подтвердить учетную запись на портале госуслуг можно в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка (пр. Победы, 62а, каб. 3) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00). При себе необходимо иметь паспорт.